Davy Commeyne ziet dat allrounders nu gesoigneerd worden: “Te vroeg geboren? Tijden veranderen”

Zag Davy Commeyne (42) te vroeg het levenslicht? Sinds enkele jaren zijn veldrijders die op de weg aardig uit de voeten kunnen gegeerd op de transfermarkt. Toen Commeyne zijn profcarrière startte, was dat anders.

De ex-prof, die in Baal woont en vader is van vier kinderen, probeert het veldrijden te volgen. Voor de klassiekers in de cyclocross zit of ligt hij meestal in z’n zetel voor televisie. “Momenteel heb je drie, vier echte crossers en enkele mannen die alles kunnen”, vat Commeyne samen. “Helemaal anders dan in mijn tijd. Een crosser die op de weg ging rijden, werd niet gesoigneerd. In de Ronde van Zwitserland werd ik ooit eerste of tweede Belg. Nu zou je een contract in de World Tour krijgen, zou je gesoigneerd worden. Toen zeiden ze ‘rij maar veertig crossen in de winter’ want daar kan je iets verdienen.”

Wat niet betekent dat Commeyne klaagt. “Ik heb mijn boterham verdiend, heb de hele wereld gezien en ik fiets nog altijd heel graag”, gaat hij verder. “Te vroeg geboren? Het is wat het is. Het had in mijn tijd beter gekund, het had ook slechter kunnen zijn. Tijden veranderen. Tegenwoordig wordt al gescout bij de tweedejaarsnieuwelingen, zijn junioren bijna prof en slaan sommigen de beloftencategorie over. Ik weet ook niet of ik zou kunnen aarden in de manier van werken. Want je wordt voortdurend gecontroleerd. Wij maakten ook veel plezier.”

Wat Commeyne nog altijd doet. Hij probeert elke week een paar keer te lopen en te fietsen. De Panne Beach Endurance op 27 november wordt zijn eerste strandrace. Als verkoper-mecanicien werkt hij in een fietsenzaak. Bovendien runt hij een eigen team (Bikekom CT) en begeleidt hij nieuweling Kyan Degreef en enkele masters. (HF)