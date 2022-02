Dat jongetje uit Lichtervelde

Het is dinsdagavond 4 januari en bondscoach Sven Vanthourenhout is in zijn nopjes. Een van de beloften uit zijn nationale selectie, de 20-jarige Joran Wyseure uit Lichtervelde, heeft in de loodzware moddercross voor profs in Gullegem zijn visitekaartje afgegeven. Tweede, luttele seconden na winnaar Tom Pidcock én voor ploegmaat Quinten Hermans. Voor velen is het een verrassing van formaat.

Niet voor Vanthourenhout. Hij hoort van Hermans, in volle voorbereiding op het BK in Middelkerke, dat het er echt wel hard aan toe gegaan is en krijgt de waarden van Wyseure te zien. Er volgt prompt een telefoongesprek met Frederik Broché, technisch directeur en zijn directe baas bij Belgian Cycling. De twee zijn in hun nopjes. “Als Joran dit over drie weken in de VS doet, kan hij wereldkampioen worden”, laat Vanthourenhout zich ontvallen. Daags nadien heeft ondergetekende de bondscoach aan de lijn. Opnieuw ontbreken de superlatieven niet. “Joran beseft soms zelf niet hoe hard hij wel met een fiets kan rijden.”

Voor het WK belde Vanthourenhout naar Broché: “Als Joran op het WK doet wat hij in Gullegem deed, kan hij in Amerika de titel pakken”

Drie weken en vier dagen later heeft Joran Wyseure gedaan wat Sven Vanthourenhout, die hem drie jaar geleden als junior tot verbazing van velen al naar het WK in Bogense meenam, ergens al voorspeld had. Hij viel aan na enkele minuten cross en bleef gaan zoals alleen hij, de hardrijder pur sang, dat kan. Nog nooit werd Wyseure West-Vlaams, Belgisch of Europees kampioen. Maar nu is hij dus wel wereldkampioen.

In 2002 wereldkampioen bij de beloften in het veld voor Emiel Verstrynge en Thibau Nys. © BELGA

Hij van wie commentator Michel Wuyts zich twaalf maanden geleden op het WK in Oostende tot vervelens toe afvroeg wat hij daar aan het doen was. Hij over wie wel eens – we citeren de bondscoach – “lacherig en voor mij persoonlijk soms zelfs kwetsend” werd gedaan. Hij die zijn opleiding bij de Koninklijke Brugse Velosport genoot en als miniem, aspirant en nieuweling niet meer dan een meeloper was. Wel, dat jongetje uit Lichtervelde is nu wereldkampioen. Een wereldkampioen van de werkijver. Van het doorzettingsvermogen. En duidelijk toch ook een jongen met talent. Alle credits gaan naar Wyseure en de mensen – de bondscoach in de eerste plaats – die altijd in hem geloofd hebben.

