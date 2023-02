Daan Theunynck geniet van thuiscross in Middelkerke: “Mooi parcours in eigen gemeente”

Eerstejaarsjunior Daan Theunynck werd zaterdag in Middelkerke als 20ste afgevlagd. De 17-jarige Schorenaar beschikte niet over zijn allerbeste benen, maar genoot wel van zijn thuiscross.

“Het ging minder goed dan gehoopt, want ik heb net niet kunnen uitrijden”, vertelt Daan Theunynck. Na een polsblessure blijft de crosser van Cycling Team Houtland-Westkust voorlopig zoeken naar zijn ritme. “Vooral na één ronde voel ik me al leeg. Mijn hartslag blijft dan de lucht ingaan.”

Desondanks genoot de Schorenaar zoals steeds wel van de Noordzeecross. “Je hebt toch altijd het gevoel dat je een tikkeltje meer je best wil doen in je eigen gemeente. Ik vond het parcours ook echt mooi. Er was ook veel publiek dat al begon toe te komen voor de volgende wedstrijden. Mijn hele gezin kwam uiteraard ook supporteren.”

Zijn beste prestatie van het seizoen zette Daan Theunynck een week eerder neer in Beernem. Bij de nevenbond LRC pakte hij een verdienstelijke zevende plaats. “Ik startte weer achteraan, maar kon direct al veel renners inhalen bij de start. Het parcours was redelijk technisch, maar toch ook snel. Dat ligt me het best, denk ik.”

Na een rustperiode van twee weken wil de eerstejaarsjunior binnenkort al opbouwen naar het nieuwe wegseizoen. Het is alvast de bedoeling om meer wedstrijden te rijden dan de afgelopen jaren. “Ik wil meer snelheid en kracht opbouwen en dat dan meepakken naar het volgende crossseizoen. Misschien pik ik ook een paar gravelraces mee. In Beernem sta ik zeker aan de start. Op de weg zou ik met de ploeg graag meedoen aan wedstrijden zoals Gent-Wevelgem. Het lijkt me echt een toffe ervaring om zo’n grote wedstrijd te kunnen rijden.” (AC)