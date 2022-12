Daan Theunynck bouwt conditie op na barst in de pols

Daan Theunynck (16) had het vorige zaterdag niet onder de markt op de Urban Cross in Kortrijk. De eerstejaarsjunior uit Schore moet zijn beste conditie nog vinden na een val vroeg in het seizoen.

“Het gebeurde begin oktober op de verkenning in Veurne, de woensdag voor de cross. Bij een sprong over de balkjes bleef ik met mijn achterwiel hangen en ging ik overkop.” De renner van Cycling Team Houtland-Westkust kon zijn val breken met zijn hand, maar liep daarbij een barst in de pols op. “Daardoor zat ik een week in het gips en nog drie weken in een brace.”

Tijdens de veldrit in Kortrijk beschikte Theunynck dus nog niet over zijn allerbeste benen. “Ik moest ook op de laatste rij starten en had de week ervoor wat gesukkeld met de rug. Door die start bergop had ik me eigenlijk al na een ronde opgeblazen.” Na zijn eigen wedstrijd liep de eerstejaarsjunior wereldkampioen Thomas Pidcock tegen het lijf. “Mijn grote idool”, vertelt hij.

Top tien

Op het Belgisch kampioenschap van de nevenbond LRC fietste de jonge Schorenaar recent naar een 16de plaats. “Dat was zeker mijn beste prestatie. Ik had nog geen punten en moest dus ook achteraan starten. Na een slechte start ben ik van de laatste positie goed opgeschoven. Het is echt een supergevoel als je goeie renners toch kunt voorbijsteken.” Plezier staat dan ook centraal voor Daan. “Ik zou wel eens een wedstrijd van de UCI willen uitrijden. In de andere wedstrijden hoop ik een keer de top tien te halen. Ik kijk natuurlijk ook weer uit naar de cross in Koksijde. En zaterdag in Lichtervelde zie ik ook zitten, want dat is een mooi parcours dat me redelijk ligt.” Na zaterdag zullen we de crosser van Houtland-Westkust door zijn examens wellicht even niet in het veld zien. (AC)