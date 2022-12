Crossfietsen van Junior Chaunes Casteleyn gestolen: “We kennen de dief, maar de politie kan niets doen”

Afgelopen weekend kon Chaunes Casteleyn (17), de tweedejaarsjunior van Team MJ Wood, geen veldrit afwerken. Zijn twee crossfietsen werden vorige week gestolen. Intussen heeft hij andere fietsen, zodat hij zaterdag op De Schorre in Oostende bij nevenbond LRC kan hervatten.

Eigenaardig verhaal, die diefstal. Het gebeurde het laatste weekend van november. Beide fietsen werden op zondagochtend uit de mobilhome die voor de eigen deur geparkeerd stond, ontvreemd. “We weten wie het deed, we hebben camerabeelden”, vertelt de mama van Chaunes. “Maar de politie kan niets doen, beweren ze. Ze kunnen niet zomaar binnenvallen bij iemand om te kijken of die twee fietsen daar staan.”

Het hoeft dus niet te verwonderen dat mensen soms het heft in eigen handen nemen. Wat de familie Casteleyn niet deed. Intussen heeft Chaunes twee andere crossfietsen. Hij kan weer zijn geliefkoosd tijdverdrijf beoefenen.

“Zaterdag pik ik in Oostende een veldrit bij nevenbond LRC mee”, verduidelijkt Chaunes Casteleyn. “Deze maand zal ik zeker in Balegem en Gavere rijden. In het B-circuit van Cycling Vlaanderen kon ik al enkele mooie resultaten bij elkaar fietsen. In afwachtingswedstrijden van klassementscrossen gaat het wat minder goed. Globaal was mijn start van het veldritseizoen niet super. Ik heb wat te lang op de weg gekoerst en stapte zonder te rusten over van de weg naar het veld. Intussen vond ik de noodzakelijke frisheid terug.”

In Ardooie eindigde Casteleyn drie weken geleden vijftiende, een week eerder werd hij in Maldegem achttiende. “Daar ging door een spijtig incident een plaats in de top tien verloren”, zucht hij.

Bewuste botsing?

“Tot twee ronden voor het einde streed ik voor de negende en tiende plek. In het zand reed een andere renner volgens mij bewust tegen mijn versnellingsapparaat. Mijn ketting viel af. Ik heb die zelf moeten loswrikken, maar dat duurde een tijdje. Waardoor ik naar plaats 23 terugviel. Uiteindelijk werd ik achttiende.”

De drie resterende maanden van het veldritseizoen gaat de jonge crosser op zoek naar een plaats binnen de top tien. In het regionale circuit moet dat zeker lukken. Vanaf 1 januari trekt Chaunes Casteleyn een andere trui aan. Hij stapt over naar Team Atom 6, de ploeg van Robin Alderweireld. “Ik zocht zelf contact met Robin”, verklaart Casteleyn. “Bij Atom 6 zal ik de enige junior zijn. Voor de groepstrainingen spreken we af aan de winkel in Roeselare. De wegtrainingen doe ik samen met de elites en beloften.”