Cindy Bauwens zondag aan de start van thuiscross in Heestert: “Mooi parcours door het bos”

Cindy Bauwens liet zich zondag weer van haar beste kant zien in de LRC-cross in een tot een ware modderpoel herschapen Houthulst. Niettegenstaande haar seizoen nog maar een paar weken gestart is, staat de zegeteller ondertussen al op vier (op vijf crossen).

“Eerlijk, in het begin van de winter heb ik getwijfeld of het nog wel allemaal zin had. Door corona was ik de focus op het wielrennen wat verloren. Niet onbegrijpelijk natuurlijk, met een gezin heb je ook wel wat anders om je op te concentreren. Maar op aanraden van mijn kinderen ben ik toch weer herbegonnen. Ze zeiden: ‘Je doet al zo veel voor ons, doe nu maar eens iets voor jezelf’. Dus ik ben toch maar weer op de crossfiets gesprongen. Normaal gezien begin ik in oktober met crossen, maar nu heb ik eerst nog een trainingsweek met mijn man op Mallorca doorgebracht, dus ik reed mijn eerste wedstrijd van het seizoen begin november. Eigenlijk ging dat verrassend vlot. Anders kan ik ook wel aardig overweg, maar ik had verwacht toch met wat mindere conditie aan de start te staan. Misschien is dat bij de andere rensters ook zo? Het zou geen onlogische verklaring zijn, want vorig jaar hebben we amper drie crossen gehad”, aldus Cindy. “Ik verwacht me er wel aan dat ik iets vroeger een terugval kan hebben, wat ook normaal is als je met iets minder basis start.”

Voor mij hoeft er niets meer, ik rijd gewoon om me te amuseren

Vorige week zou de 47-jarige veldrijdster normaal gezien het WK voor amateurs rijden in het Britse Ipswich. Eind 2019 won ze datzelfde kampioenschap, toen in Mol, maar coronagerelateerde factoren zorgden ervoor dat Cindy en haar man Franky Van Haesebroucke alsnog niet naar Engeland afzakten. “De maatregelen verstrengen almaar, het zou al een huzarenstukje zijn om nog op tijd aan een test te geraken die lang genoeg geldig is. En stel je voor dat er daar een van ons positief test en we ginder in quarantaine zitten, dat konden we niet riskeren. Uitstel is echter geen afstel, dat zal er ooit nog wel van komen. We mogen al heel blij zijn dat we hier in België nog kunnen crossen bij de LRC, want vorig jaar zat het er nu al op. En voor mij hoeft er ook niets meer. Ik rijd gewoon om me te amuseren, er zijn veel belangrijkere dingen in het leven. Maar eerlijk gezegd: het is natuurlijk altijd leuk om te winnen.”

Must voor de jeugd

Volgend weekend staat er voor Cindy een echte thuiscross op het programma: haar man organiseert – uiteraard samen met een aantal bereidwillige vrijwilligers – zelf een cross in het Banhoutbos in Heestert. “Ik vind het een supermooi parcours door het bos. Er zit een klein stukje grindweg in en hier en daar ook wat hoogteverschillen en zwaardere stukken die je tegen het einde van de cross serieus zal voelen. We zijn vooral blij dat we in deze onzekere tijden ervoor kunnen zorgen dat er toch gecrost kan worden. Zeker voor de jeugd is dat echt wel een must.” (RR)