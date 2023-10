Ceylin del Carmen Alvarado soleert naar zege in Superprestige Ruddervoorde

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) heeft zaterdag de tweede manche van de Superprestige veldrijden in Ruddervoorde op haar naam gebracht. De 25-jarige Nederlandse haalde het na een solo die ze iets over halverwege opzette. Haar landgenote Annemarie Worst werd tweede, voor Marion Norbert Riberolle. De Nederlanders Aniek van Alphen en Inge van der Heijden vervolledigden de top vijf.

In het klassement is Ceylin del Carmen Alvarado de nieuwe leidster met 29 punten. Annemarie Worst volgt als tweede op 3 punten.

Met z’n drieën

Fem van Empel verdedigde haar leiderspositie in de Superprestige niet en zo lag de weg meteen open voor de rest. Zoe Bäckstedt nam de kopstart. Achter de Britse kampioene wurmde Marie Schreiber zich naar de tweede plaats. De Luxemburgse kampioene bestookte meteen de leiderspositie van Bäckstedt. In haar wiel volgden onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst. Deze drie reden weg van de rest. Inge van der Heijden en Aniek van Alphen streden voor de vierde plaats. Bij het ingaan van de tweede ronde reden Worst, Alvarado en Van der Heijden net voor Van Alphen en Schreiber uit.

Alvarado duidelijk de sterkste

Na 10 minuten cross ging Worst versnellen. Zij kreeg bij het ingaan van de derde ronde Alvarado mee in steun. Van Alphen volgde als derde op 11 seconden. Norbert Riberolle en Van der Heijden moesten al 20 seconden goedmaken. Van Alphen had echter een probleem aan de schoen en draaide hierop de materiaalpost in. Halfweg cross had Alvarado een klein kloofje geslagen op Worst. Norbert Riberolle tufte als derde rond op 21 seconden, gevolgd door Van Alphen. Worst slaagde er even in om aan het achterwiel van Alvarado te komen, maar bij een nieuwe tempoversnelling, na 28 minuten cross, groeide de kloof direct. Met nog twee ronden voor de boeg was die voorgift opgelopen tot 15 seconden. Alvarado kwam niet meer in de problemen, terwijl Worst blijkbaar vrede kon nemen met de dichtste ereplaats. Alvarado volgt haar landgenote Denise Betsema op als laureate in Ruddervoorde.

Eerder op de dag was de zege bij de junioren weggelegd voor Arthur Van Den Boer. Die haalde het afgescheiden van de Nederlander Senna Remijn en de Hongaar Zsombor Takacs. Iben Jacobs werd 6e.