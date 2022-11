CAPS Urban Cross lokt opnieuw absolute wereldtop naar Kortrijk

Op zaterdag 26 november vindt in het stadscentrum opnieuw de spectaculaire CAPS Urban Cross plaats. Ook Tom Pidcock en achtvoudige wereldkampioene Marianne Vos verschijnen aan de start, voor beiden hun eerste deelname in de Guldensporenstad. Al is een overwinning geen garantie, ze nemen het op tegen de top drie van de Koppenbergcross bij zowel de mannen als de vrouwen.

De cyclocross is een onderdeel van de X²O Badkamerstrofee die bestaat uit acht veldritten. Het parcours is uniek omdat het dwars door de stad loopt. Op twee plaatsen kruist het parcours de Leie, via de Groeningebrug en de Collegebrug. De CAPS Urban Cross mag dan wel een ‘stadscross’ zijn, toch ontbreken ook de typische ingrediënten van een klassieke veldrit niet: zand en korte heuveltjes afgewisseld met snelle grasstroken langs de Leieboorden.

Dit jaar loopt het parcours trouwens in de tegenovergestelde richting van de vorige edities. Erwin Vervecken (drievoudig wereldkampioen) ontwierp met Golazo Sport het parcours: “De richting werd aangepast uit praktische en logistieke overwegingen. Zo is er meer plaats voor de opbouw van het podium, de tenten en parcoursmateriaal. Sportief maakt het niet zo veel verschil buiten dat de finale nu iets technischer is. Voorheen was op de laatste 500 meter nog weinig kans om een verschil te maken als renner. Nu passeren ze nog een zandbak, een brug en een 180 graden bocht om dan direct te spurten. Dat biedt meer kansen voor een aanvaller om in die laatste ronde toch nog een verschil te maken.”

Het feit dat het parcours aan beide zijden van de Leie loopt, biedt een mooi totaaloverzicht voor alle toeschouwers die zo goed als 95 procent van de cross de renners in het vizier hebben. “Als stad geven wij als trofee een kunstwerk door lokale kunstenaar Theo Lefebvre. Voor de vrouwen is dat ‘De Freule van Kortrijk’ en voor de mannen ‘De Kerel van Kortrijk’. De twee belangrijkste vragen van het weekend: pakt wereldkampioen Tom Pidcock zijn eerste overwinning in de regenboogtrui? En kan collega-wereldkampioene Marianne Vos de andere Nederlandse topper Lucinda Brand van een vierde opeenvolgende zege houden in Kortrijk? Het worden sowieso boeiende wedstrijden op het scherpst van de snee”, besluit Wouter Allijns, schepen van Sport.

De elitewedstrijden worden live uitgezonden op Sporza vanaf 13.30 uur of proef de cyclocrosssfeer langs het parcours zelf. Reserveer je tickets via www.kortrijk.be/veldrit.