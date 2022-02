Buurt verrast wereldkampioen Joran Wyseure met fanfare en straatfeest

Enkele nabije buren organiseerden samen met het gemeentebestuur een grootse verrassing voor de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Een stoet van wel 150 mensen vertrok onder muzikale begeleiding vanaf de Koolskampstraat richting de woning van Joran Wyseure (21). De veldrijder kon zijn ogen niet geloven toen hij de menigte zag. “Ik voelde dat mijn overwinning iets teweegbracht maar dit overtreft alle verwachtingen.”

Sharon De Backer, Lynn Denys, Charlotte Beernaert en enkele andere buren uit de Margarethalaan hadden woensdagavond samen met schepen van Sport Els Kindt (CD&V) een verrassing gepland voor de kersverse wereldkampioen Joran Wyseure. Onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan en De Burgersgilde stapten zo’n 150 supporters mee richting de woning van de Lichterveldse veldrijder. Het doel was om hem nogmaals met z’n allen in de bloemetjes te zetten na zijn sterke overwinning op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville.

Uniek moment

“Ik had een klein vermoeden”, reageert Joran. “Toen ik deze namiddag thuiskwam van een trainingstocht zag ik stoelen en enkele tentjes staan. Maar dat er zoveel mensen mij komen feliciteren, is een enorme verrassing. Het is een uniek moment. Misschien is het eenmalig, maar hopelijk niet.”

De wereldkampioen sprak de vele supporters even toe en bedankte hen voor de massale steun en felicitaties. Met de kleinste fans ging hij met plezier op de foto. Er werd zelfs een persoonlijk gedicht voorgedragen van oud-wielrenner Chris Pollin.

Dorpsfeest

Dinsdagochtend wachtte een delegatie van sporters en het gemeentebestuur Joran en zijn ouders op in Zaventem. Er werd zelfs een brievenbus in het gemeentehuis geplaatst waar iedereen een kaartje of tekening kan posten.

“We hebben alle sportverenigingen en de buurtbewoners uitgenodigd voor deze verrassing, het zou anders nog drukker worden. Maar alles verloopt veilig, we willen de rest van Joran zijn veldritseizoen niet in gevaar brengen”, vertelt schepen Els Kindt. “In maart volgt een officiële huldiging en groot dorpsfeest op de markt.”

De beloftekampioen geniet nog na van zijn wereldtitel. “Het zijn heel drukke dagen. Zaterdagnacht heb nog ik heel wat berichten beantwoord. Het was bovendien fantastisch om groepsgesprekken te lezen. Daarin vroegen mijn vrienden en familie zich af of ik het zou halen, ik kon mijn titel op die manier herbeleven”, glundert Joran.