Broers Nom en Ban Bonduelle delen dezelfde veldritpassie: “Liefst een modderig parcours”

Ten huize Bonduelle is het vooral veldrijden wat de klok slaat. Broers Nom (16) en Ban (14) delen dezelfde passie voor de cyclocross. Hun ouders Bert en Elien zijn hun grootste supporters. Zelf zijn ze fan van Wout van Aert.

Nom Bonduelle (16) is de oudste van de twee broers. Hij koerst bij de categorie A+. “Ik rijd voor de ploeg Davacol-Pevatec Automotive”, vertelt Nom. “Op mijn zesde begon ik met fietsen en de voorbije jaren kon ik me verder ontwikkelen. Deze winter reed ik vooral veldritten in de LRC, dat staat voor Landelijke Renners en Crossers. Deze crossen zijn vooral in Oost -en West-Vlaanderen. Dit seizoen eindigde ik in de top tien van het eindklassement. In Dikkebus en op het Vlaams kampioenschap in Sint-Eloois-Winkel eindigde ik als derde. Het was een seizoen met ups en downs. Ik moest wel enkele crossen laten liggen door overbelasting en ziekte. Komend weekend sluit ik mijn seizoen af in Lessines. Daarna volgt een rustperiode en ga ik op de weg rijden als eerstejaarsjunior, zowel bij de Belgische wielerbond als de LWU. Het wegseizoen is een ideale voorbereiding op het nieuwe crossseizoen.”

Zijn jongere broer Ban (14) pakte dit seizoen de Vlaamse en Europese titel in de E+. Hij won ook in Dikkebus en Gullegem en pakte de eerste plaats in het eindklassement.

“Het was mooi dat ik de Europese trui kon halen in Ledegem. Vorig weekend volgde er in Beernem wel een ontgoocheling. Ik wilde iemand dubbelen, maar raakte vast in de dranghekken en verloor zo mijn koppositie. Uiteindelijk moest ik tevreden zijn met de tweede plaats. Mijn seizoen eindigt in Sint-Niklaas, waarna ik op de weg zal rijden als eerstejaarsnieuweling bij Wielerteam Roeselare. Ik maakte de overstap van Wielerteam Ieper. Net als Nom is mijn doel om een basis te leggen voor de crosswinter. Het is ook ideaal om verder te werken aan de behendigheid. Nom en ik zijn het sterkst in de zware en technische moddercrossen. Daar kan je het verschil maken. We zijn een beetje dezelfde type-renners. Nom is ook sterk in de loopzones. Volgend seizoen zullen we tegen elkaar kunnen crossen in de A+.”

Uitstekende band

De twee broers gaan ook naar dezelfde school. “Eerst fietsen we van onze woonplaats naar het station in Poperinge”, pikt Nom in. “Daar nemen we de trein naar Ieper. We zitten in de sportrichting van het Atheneum. Als broers hebben we een uitstekende band. We steunen elkaar door dik en dun en we trainen veel samen. Zowel in de tuin, in het bos of op de flanken van de Kemmelberg. Afgelopen zomer bedwongen we samen de drie kanten van de Mont Ventoux.”

Naast fietsen en school is er nog weinig tijd over voor andere hobby’s. “Ik combineerde het fietsen met voetbal bij KFC Poperinge, maar ik moest een keuze maken. De volledige focus op het fietsen, werpt zijn vruchten af”, geeft Nom nog mee. Ook Ban koos voluit voor de fiets. “Ik heb het meer voor de individuele sporten en was een tijd actief in het zwemmen. Nu gaat mijn volledige aandacht naar de fiets.” Naast het actief fietsen, kijken ze vaak naar de koers. “We zaten zondag aan ons televisiescherm gekluisterd voor het WK veldrijden bij de profs in het Franse Liévin. Ban en ik supporteren allebei voor Wout van Aert. We ontmoetten hem ooit eens op de Kasteelcross in Zonnebeke. Wout deelde toen een handtekening uit. Hopelijk kunnen we ooit zo goed worden als Wout”, zegt Nom.

Bescheiden

Papa Bert, zelf eerder een recreatief fietser, is samen met zijn vrouw Elien Vandermarliere de grootste supporter van de twee crossende zonen. “Ik heb geen koersverleden, maar ben wel sportief. Nom en Ban lachen me soms wel eens uit als ze me eraf rijden”, lacht de 45-jarige Bert. “In het begin was het even zoeken, maar intussen hebben ze hun weg helemaal gevonden. Waar anderen met mobilhomes, tenten en hogedrukreinigers naar de crossen afzakken, doen wij het iets bescheidener. We kunnen wel steeds rekenen op Fietsen Jens voor de nodige ondersteuning. Ook de familie Vancoillie helpt onze jongens op mentaal en technisch vlak: de juiste bandenkeuze en kuisen van de fietsen… Bij de LRC voelen ze zich thuis en wij vinden het ook altijd fijn. De sfeer is er familiaal en er is minder prestatiedruk. Toch is er steeds een mooie opkomst”, zegt Bert, die nog meegeeft waar ze de inspiratie haalden voor de namen van hun zonen. “Ik zat vroeger voor mijn werk in Azië en daar komen de namen Nom en Ban vaker voor. We vonden dat mooi en uniek.”