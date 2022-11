Briek Plasman heeft geen ambitie in het veldrijden: “Ik cross voor het plezier en om bezig te blijven”

Begin deze week hervatte Briek Plasman zachtjes de training. Half december zal de West-Vlaamse wegkampioen opnieuw enkele veldritten afwerken. De tweedejaarsnieuweling hoopt zondag 15 januari in Lokeren het BK te rijden.

“Om eind oktober in eigen Ruddervoorde te kunnen meedoen, reed ik na het wegseizoen de regionale crossen in Nossegem en Eversel”, verduidelijkte de pion van Jonge Renners Roeselare. “Ik doe dat om een beetje bezig te blijven. Ambitie in het veldrijden heb ik niet. En omdat ik zowat driehonderd meter van het parcours woon, wilde ik er in Ruddervoorde absoluut bij zijn.”

Rugpijn

Bij de trekking van een startnummer kende hij bovendien geluk. Hij mocht in Ruddervoorde op de eerste startrij plaatsnemen. “Ik dook als derde of vierde het veld in”, herinnerde hij zich. “In de loop van de cross kreeg ik last in de rug. Niet voor het eerst. Op de weg heb ik enkel in de klimkoersen last van mijn rug. In het veldrijden keert die rugpijn altijd terug. Ik trek regelmatig naar de kinesist om mijn rugspieren te versterken. En ook naar de osteopaat om alles los te maken.” Plasman werd in Ruddervoorde zestiende. Met KTA Brugge hervatte hij begin deze week de trainingen. “Maandag gingen we lopen en deden we ook een crosstraining”, aldus Plasman. “Als we techniek trainen, trekken we met school naar de Koude Keuken in St-Andries. Doen we dat niet, zijn er in en rond Brugge veel singletracks waarop we kunnen trainen.”

BK Lokeren

Na Nieuwjaar vangen de wegtrainingen aan. “Afhankelijk van hoe fit ik me voel zal ik vanaf half december opnieuw crossen”, ging Plasman verder. “Dat zal pas na de examenperiode zijn. Word ik toegelaten, dan zal ik het BK in Lokeren rijden. Neen, ik start niet met ambitie, ik doe dat voor het plezier en om tijdens de voorbereiding op het wegseizoen wat intensiteit te leggen. Dat BK wordt mijn laatste cross. Nadien gaat de focus richting de eerste wegwedstrijden.” Bij de nieuwelingen van Jonge Renners Roeselare moet Briek Plasman in 2023 één van de blikvangers worden. “Denk dat we een goeie ploeg zullen hebben”, blikte hij vooruit. “Alleen jammer dat Kyano Cottignies, die overkomt van de aspiranten, de club verlaat voor Young Cycling Team Middelkerke. Met Matthis Moyaert hebben we een interessante aanwinst. Hij komt uit het basket. Toen hij mij zag koersen, begon hij ook te fietsen. Eind dit seizoen werkte hij als individueel vier wedstrijden af. Vanaf 2023 zal hij bij onze ploeg rijden.”