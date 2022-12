Brent Maes wil deze winter nog eens top tien rijden

In z’n laatste veldrit voor de examens heeft Brent Maes (16) moed getankt. Hij bolde in Lichtervelde als vijfde over de streep en kwam enkele centimeters te kort om vierde te worden. In de sprint was Lewis Delaere een zucht sneller.

“Ik heb altijd bij de nevenbond LRC gereden”, vertelt de eerstejaarsjunior. “Bij die federatie kende ik zelfs een seizoen waarin ik alles won. Vorig jaar liet ik mijn pa verstaan dat ik het een niveautje hoger wou proberen. Bij de LRC heb ik heel veel geleerd. Dit jaar begon ik te werken met Marc Hemeryck als trainer. In het begin heb ik wel wat gesukkeld met ziekte, onder meer met klierkoorts. Ik vermoed dat op dat vlak het ergste leed geleden is.”

De pion van Tomabel-Inofec, student vijfde jaar ASO-sportwetenschappen optie wielrennen aan het KTA in Brugge, concentreert zich nu even op de examens. “Ik blijf trainen, maar onderbreek de competitie”, verduidelijkt de veldrijder uit Aartrijke. “Waar ik zal hervatten, heb ik nog niet bekeken. Voor de avondcross in Diegem van 28 december ben ik al ingeschreven. Ik probeer er de mooiere parcoursen uit te pikken. Deze winter hoop ik zeker nog eens de top tien te halen. In een A-veldrit wil ik eens binnen de eerste twintig finishen. Want dat is nog niet gelukt.”

Weinig BK-ambities

Voor de meeste junioren is het Belgisch kampioenschap van zaterdag 14 januari in Lokeren een streefdoel. “Daar zal ik niet met hele grote ambities aan de start komen”, zegt Brent. “Ik heb geen UCI-punten en sta bij de start dus helemaal achteraan. Ik hoop wel dan altijd wat te kunnen opschuiven en misschien nog een mooie plaats uit de brand te slepen. Volgende winter zou ik wel wat UCI-punten willen pakken.”