BK recreatief cyclocross komt naar Aalbeke: “Elke hobbycrosser is welkom”

Op zaterdag 11 november vindt het jaarlijkse Belgisch Kampioenschap cyclocross plaats op de terreinen van Grondwerken Devos Aalbeke. Honderden recreatieve cyclocrossers zullen afzakken naar de Kobbestraat 22 om de landstitel te veroveren. De opbrengst van het gebeuren gaat naar motorcrossers Detlef Decordier (23) en teamgenoot Jill Devos (15), zoon van medeorganisator Angeline Vanhoucke.

De Landelijke Recreatieve Crossers organiseren quasi wekelijks een rit voor amateurcrossers. De loods en het weiland van Devos dienen al voor de derde keer als terrein voor een cross, maar het is de eerste keer dat het Belgisch Kampioenschap er plaatsvindt. Alle recreatieve crossers met een leeftijd tussen 5 en 85 jaar mogen zich aan het kampioenschap wagen. De organisatie zorgt voor reeksen op maat, zodat iedereen een faire kans maakt op winst. Voor de cross dienen renners zich niet op voorhand in te schrijven. “Omdat het deze keer Belgisch Kampioenschap is, verwachten we de komst van topfavorieten. Natuurlijk hopen we dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn, maar de échte cyclocrossers houden geen rekening met de weersomstandigheden”, knipoogt organisator Angeline Vanhoucke (51).

Parcours

Komende zondag zet de organisatie het parcours officieel uit. Het gaat over een ronde van anderhalve kilometer waarin techniek centraal staat. Op 11 november start de eerste reeks om 11.30 uur, en rond 17 uur zouden alle crossen gereden moeten zijn. “We houden weinig pauzes tussen de verschillende reeksen, want we zijn gebonden aan de zonsondergang. Daarom bepaalt de wedstrijdjury per reeks het aantal rondes aan de hand van de tijd van de kopgroep”, vertelt motorcrosser Detlef Decordier. De opbrengst van het kampioenschap gaat naar Detlef en teamgenoot Jill Devos, zoon van medeorganisator Angeline Vanhoucke.

Supporters mogen gratis komen kijken naar het kampioenschap. Na de cyclocross geeft Aalbeekse covergroep Déjà Vu het beste van zichzelf. Ook voorziet de organisatie uitgebreide eetmogelijkheden. (SV)