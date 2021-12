Betafence Cyclocross afgelast

Na overleg met burgemeester Marc Doutreluingne besliste het bestuur van KWC Otegem Boven om zijn 58ste Internationale Cyclocross van maandag 10 januari 2022 in Otegem af te gelasten.

“Met de huidige coronamaatregelen staan wij met onze rug tegen de muur”, betreurt voorzitter Benny Lavaert. “Sfeertenten zijn niet haalbaar. Wij mogen daarenboven slechts 200 genodigden op ons VIP-gebeuren verwelkomen. Met tal van regionale sponsors is op dit vlak een selectie maken onverantwoord en bijzonder delicaat. Het verspreiden van affiches en de voorverkoop van inkomkaarten is een ander probleem gezien de huidige besmettingsgraad in de regio.”

Bij KWC Otegem Boven kijkt men inmiddels uit naar betere omstandigheden met het oog op de editie 2023 van de Betafence Cyclocross.(VW)