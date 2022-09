Berencross in Meulebeke geldt als generale repetitie voor BK in 2024

Op zaterdag 1 oktober vindt de 9de editie van de Exact Cross Meulebeke, de Berencross, plaats. Dit is een internationale A-cross op het prachtige domein van Ter Borcht. Opnieuw een voltreffer, zowel op sportief gebied en ook qua opkomst en ambiance.

De editie 2021 werd gewonnen door Michaël Vanthourenhout, gevolgd door Laurens Sweeck en Toon Aerts. Deze topwedstrijd wordt ook dit jaar een van de eerste grote veldritontmoetingen van het Belgische seizoen. Voor veel Belgische cyclocrossers is deze A-cross een ideale test om hun vormpeil te meten en energie op te doen voor het komende veldritseizoen 2022-2023.

Groot wielerfeest

“Het bestuur spaarde kosten noch moeite om in alle reeksen tal van Belgische toppers aan de start krijgen. Ook heel wat internationale renners vinden de weg naar Meulebeke”, aldus burgemeester Dirk Verwilst, voorzitter van de organiserende vzw Cyclocross Meulebeke.

“Bekende namen zijn reeds ingeschreven voor deze wedstrijd zoals Eli Yserbyt en Michaël Vanthourenhout bij de elite heren en Sanne Cant, Denise Betsema bij de dames. Heel wat renners zullen er nog bijkomen. Het wordt een groot wielerfeest met verschillende foodstanden, een dranktent op het gemeentelijk speelplein, een dranktent aan de atletiekpiste, cafetaria Ter Borcht en een grote ambiancetent centraal op het domein zorgen voor een onvergetelijk feest.”

Grote zigzagbrug

“Er worden wel twee wedstrijden rechtstreeks uitgezonden op VTM met commentaar van Michel Wuyts maar toch is de beleving groter als je het live kan meemaken. De blikvanger is de grote zigzagbrug over de inkom, er is de zandbak, zandstrook, trappen en balkjes op hetzelfde parcours als het BK.”

“Je geniet van de ambiance en hebt meer voeling met de intense inspanningen van de renners. In voorverkoop betaal je 12 euro. De tickets zijn te bekomen in verschillende zaken in Meulebeke, Ingelmunster en Oostrozebeke. Ter plaatse wordt 14 euro gevraagd. Ook zijn er e-tickets te koop via meulebeke2022.ticoweb.be.