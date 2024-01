Berencross/BK in Meulebeke in vijf cijfers

Drie jaar na de vorige titelstrijd, toen in volle coronatijden en dus zonder toeschouwers, vindt dit weekend in Meulebeke opnieuw een Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. Wie volgt Wout van Aert op? Vijf weetjes over de Berencross/BK.

0

Het aantal aanwezige supporters op het Belgisch kampioenschap veldrijden 2021 in Meulebeke: nul. Wegens de coronacrisis beslisten de organisatoren al in oktober 2020 om de titelstrijd zonder supporters of vips te laten plaatsvinden. Als tegemoetkoming gaf Belgian Cycling de gemeente Meulebeke wel de optie om het BK in 2024 nog eens te organiseren, maar dan wél met publiek. Zo gezegd, zo gedaan.

Vier keer nam Wout van Aert deel aan de Berencross in Meulebeke, één keer slaagde hij erin te winnen. Na een negende plaats in de eerste profeditie in 2016, een derde plek in 2017 en een tweede stek in 2018 wil Van Aert in Sportdomein Ter Borcht op 10 januari 2021 koste wat het kost zijn vierde Belgische driekleur in het veld veroveren. “Ik heb daar nog iets recht te zetten”, vertrouwde hij zijn Meulebeekse ex-ploegmakker Stijn Steels toe. Zo gezegd, zo gedaan. Van Aert liet in Meulebeke Toon Aerts en Michael Vanthourenhout achter zich, al moest hij daar heel diep voor gaan. Door de geboorte van zoontje Georges zes dagen voor het BK en drie slaapnachten in het ziekenhuis was Van Aert immers niet 100 procent fris aan de start, wat hij vooral in de finale moest bekopen.

Na acht profedities van de Berencross prijken slechts vier verschillende namen op de erelijst. Klaas Vantornout won de eerste editie met profs in 2014. Tom Meeusen zegevierde in 2015. Mathieu van der Poel won in 2016, 2017 en 2018. Michael Vanthourenhout triomfeerde in 2019, 2021 (BK) en 2022.

Bij de dames kreeg Meulebeke tot vandaag vijf verschillende laureaten over de vloer: vier keer Sanne Cant, wijlen Jolien Verschueren, Ellen Van Loy, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

Ruim tien jaar geleden, op 15 december 2013, vond de eerste editie van de Berencross, toen nog een B-wedstrijd voor beloften en elite zonder contract, in Meulebeke plaats.

De winnaar? Vinnie Braet. Hij won voor Kendric Van Grembergen en Bart Hofman.