Belofte Robbe Marchand kiest voor wielerploeg Deschacht-Hens-Maes: “Ik zal hier alle kansen krijgen”

Robbe Marchand (17) maakt komend veldritseizoen zijn debuut bij de beloften. De Houthulstenaar maakt daarvoor de overstap naar Deschacht-Group Hens-Containers Maes. Vorig seizoen veroverde Marchand zijn eerste selectie voor de nationale ploeg en hij presteerde deze zomer ook uitstekend op de weg in zijn laatste seizoen als junior.

Marchand kwam dit seizoen uit voor Cyclocross Team MJ Wood, waar hij in het veld meerdere podiumplaatsen vergaarde, onder andere in de Superprestiges van Niel en Middelkerke. Ook op de weg verging het hem uitstekend. Met het nieuwe veldritseizoen in zicht werd bekendgemaakt dat de renner uit Houthulst de overstap maakt naar Deschacht-Hens-Maes, het team van onder anderen profs Corné van Kessel en Daan Soete. “Ik was zelf op zoek gegaan naar een ploeg om de overstap te maken naar de beloften”, legt Marchand uit.

Topsportstatuut

“Een ploeg waar ik stappen vooruit zou kunnen zetten als renner en mezelf kon ontwikkelen. Deschacht-Hens-Maes is natuurlijk een bekende naam in het veldrijden. Toen ik te horen kreeg dat ik er een contract van twee jaar mocht tekenen, was ik dan ook uiterst tevreden”, vertelt hij trots.

Marchand had diverse redenen om te kiezen voor het project van Deschacht-Hens-Maes. “Het is een overzichtelijke ploeg met een duidelijke visie en bovendien ook een hechte groep. Dat laatste sprak mij zeer aan, het vriendschappelijke dat in de ploeg zit. Ik ken mijn nieuwe ploeggenoot Ferre Urkens ook al langer. We koersen al geruime tijd samen en het is leuk dat we nu in dezelfde ploeg kunnen rijden. Ook dat heeft meegespeeld in mijn keuze.”

Eind deze maand viert Marchand zijn 18de verjaardag. Naast de overstap naar de beloften zet hij dit jaar ook de stap naar het hoger onderwijs. “Ik zal in Brugge aan de KU Leuven de richting bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie volgen. Om mijn studies te combineren met het wielrennen heb ik een topsportstatuut aangevraagd en gekregen. Ik zal een langere periode nodig hebben om mijn diploma te behalen, maar kan op deze manier mij vol toeleggen op mijn sport en mijn studies.”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is intussen in volle gang. In september beginnen de eerste crossen al. “Deze week heb ik kennis kunnen maken met de ploeg. Van 5 tot 8 september staat er nog een kleine stage ingepland en dan is het focussen op het seizoensbegin.”

Voor de Houthulstenaar begint het seizoen op 17 september in Nederlands Limburg. “De Kleeberg Challenge zal mijn eerste wedstrijd worden. Ongetwijfeld een spannend moment.”

Als eerstejaarsbelofte zal Marchand zich moeten aanpassen aan het nieuwe deelnemersveld. “Ik krijg alle vrijheid van de ploeg om te kunnen experimenteren dit seizoen. Mijn eerste jaar als belofte zal vooral een leerschool zijn. Het zal ontdekken worden waar mijn sterktes en zwaktes liggen op dit niveau en waar we naartoe zullen moeten werken. Het is daarom nog even afwachten hoe ik mijn programma zal indelen dit seizoen, in samenspraak met de trainers. Bovendien zal ik moeten ondervinden hoe ik het best een wedstrijd kan voorbereiden, hoe ik moet toeleven naar een crossdag, maar ik heb een goed team rond me die me daarin kan begeleiden. Ik hoop ook veel te kunnen opsteken van de profs in onze ploeg. Van hun ervaring moet als jonge renner profiteren om allerlei zaken op te pikken.”

Geen druk

Zal deze nieuwe ploeg voor extra bewijsdrang zorgen bij Marchand? “Ik voel zeker geen druk om te moeten presteren, integendeel. Ik zal alle kansen krijgen en ben ontzettend blij dat ik dit seizoen de kleuren van het team mag verdedigen.” (loïc richet)