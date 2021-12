Belofte Joran Wyseure naar WB bij de profs: “Ik hoop op selectie voor het WK”

Joran Wyseure (20) mag zondag in het Nederlandse Hulst de wereldbeker voor profs rijden. Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde drie beloften voor deze cross: naast Joran ook Emiel Verstrynge en Niels Vandeputte.

Zondag was Joran Wyseure in Dendermonde, in een wereldbekermanche voor beloften, beste Belg. Hij eindigde vierde. Na de Brit Cameron Mason, wereldkampioen Pim Ronhaar en de Nederlander Mees Hendrikx. Die vierde stek leverde de crosser uit Lichtervelde dertig UCI-punten extra op, wat hem in de internationale UCI-ranking slechts drie plaatsjes winst opleverde.

“Een goeie uitslag in Hulst kan mij veel meer winst opleveren, want in de wereldbekers voor profs vallen een pak meer punten te verdienen”, weet de hogeschoolstudent sport en beweging. Wordt Wyseure, eerder geselecteerd voor de afgelaste prof-wereldbeker in Antwerpen, in Hulst twintigste, dan graait hij in één keer veertig UCI-punten mee. Onrealistisch is dat niet. Zo sloot de Nederlandse belofte Mees Hendrikx de wereldbeker in Rucphen als zeventiende af, wat hem 46 UCI-punten rijker maakte. In Dendermonde eindigde Wyseure slechts een handvol seconden na Hendrikx.

Aan de rekker

“Een slechte start had ik niet, maar de eerste drie heb ik nooit zien vertrekken”, beweert de pion van het Tormans CX Team. “Ik belandde in een groepje met vijf Belgen. Daarin voelde ik me de minste. Ook omdat ik geen al te beste week achter de rug had. In Namen kwam ik vrij zwaar ten val. Met twee stevige kneuzingen op mijn schouders als gevolg. Mijn rug liep voortdurend vast. Vorige week zat ik vaak bij osteopaat, kinesist en masseur. In Dendermonde hing ik voortdurend aan de rekker, maar ik bleef er aanhangen. Ik probeerde dat zo zuinig mogelijk te doen om alles op de laatste ronde te kunnen zetten. De laatste vijf minuten van de wedstrijd ging ik over mijn toeren, maar met het gewenste resultaat. Met enkele metertjes voorsprong op ploegmaat Emiel Verstrynge draaide ik de aankomstzone op.” Goed voor de vierde plaats.

Joran Wyseure, die donderdag in Loenhout reed, gaat op dinsdag 4 januari ook van start in Gullegem. Daarna volgt het BK voor beloften in Lombardsijde-Middelkerke. In Koksijde won de derdejaarsbelofte een dikke maand geleden bij de U23 de Duinencross, generale repetitie voor het BK. Vermoedelijk maakt bondscoach Vanthourenhout daags na de Belgische titelstrijd zijn selectie voor het WK in het Amerikaanse Fayetteville bekend.

“Uiteraard hoop ik er, zoals in Oostende, bij te zijn”, gaat Wyseure verder. “Eind januari heb ik een drietal examens, maar bij een eventuele aanduiding voor het wereldkampioenschap kan ik mijn examenrooster wel aanpassen.” (HF)