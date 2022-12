Belofte Elio Clarysse blikt ambitieus vooruit: “Graag Cycling Vlaanderen CX Challenge winnen”

Sinds deze zomer is Elio Clarysse West-Vlaming. De 20-jarige veldrijder ruilde begin juli met z’n ouders de Aalterse deelgemeente Bellem voor Kruiskerke. Met één echte en twee halve zeges is hij bezig aan een prima winter.

In de B-veldritten in Knesselare (tweede) en Ardooie (derde) werd Elio Clarysse als eerste belofte gehuldigd. In het Luxemburgse Cessange mocht hij eind vorige maand de handen in de lucht gooien. De pion van Team Keukens Buysse bevestigde nadien met een derde plaats in Lichtervelde en een vijfde in Meer. “Aan die zege in een Luxemburgse B-cross hangt een apart verhaal vast”, geeft Clarysse mee. “Dat weekeinde ging ik in twee A-veldritten in Frankrijk op zoek naar wat UCI-puntjes. Op zaterdag in Gernelle had ik een slechte dag. Op de voorlopige deelnemerslijst voor de cross van zondag in La Grandville zag ik dat heel wat jongens die de X2O Trofee in Kortrijk hadden gereden, meededen. Dus besliste ik om die kleinere veldrit in Luxemburg te rijden.”

Eerste zege

Een goeie beslissing, want in Cessange won hij met één minuut voorsprong op twee Luxemburgers en gouwgenoot Alessio De Maere. “Een cross in een bos met wat klimwerk en een steile afdaling vol stenen net voorbij de materiaalpost”, blikt Clarysse terug. “Daar reed ik altijd heel voorzichtig naar beneden, want de kans om lek te rijden was groot. In de openingsronde nam ik al wat voorsprong. Daarna liep ik steeds verder uit op de concurrentie.” Zodat hij een eerste echte zege mocht boeken. Zaterdag trekt hij naar een regionale cross in het Noord-Franse Calais, zondag komt hij in het Oost-Vlaamse Balegem aan de start. Daar wordt het provinciaal kampioenschap gereden. Door zijn verhuis naar West-Vlaanderen komt Clarysse niet meer in aanmerking voor de Oost-Vlaamse titel. Hij is nochtans titelverdediger.

Ik sta op één punt van leider Wout Janssen. Hem kloppen wordt niet eenvoudig

Vicekampioen

“Ik cross nog altijd in de trui van Oost-Vlaams kampioen, maar zou die graag ruilen voor het shirt van Vlaams kampioen”, aldus de magazijnier bij de marine in Zeebrugge. “In de tussenstand van de Cycling Vlaanderen CX Challenge sta ik tweede op één punt van leider Wout Janssen. Het wordt niet makkelijk om hem te kloppen. In heel wat crossen eindigde hij voor mij. Vorig jaar was ik in dat klassement ook tweede. Op een handvol punten van Toon Sluydts. Door de pandemie hebben we maar een deel van de crossen kunnen afwerken. Nu lijkt het een volledig seizoen te worden.” Na Balegem (18 december), Beernem (26 december), Kerniel-Borgloon (29 december) en Vilvoorde (7 januari) hoopt Clarysse aan de leiding te komen.