Belgisch kampioenschap G-veldrijden op de Hexia Cyclocross in Gullegem

Op dinsdag 4 januari vindt in Gullegem de vijfde editie van de Hexia Cyclocross plaats. De West-Vlaamse cross kan elk jaar rekenen op een mooi deelnemersveld, Mathieu Van de Poel kon de recentste drie edities op zijn naam schrijven. Dit jaar is er opnieuw plaats voor G-sport op het programma. Een twintigtal heren en dames met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis zullen een gooi doen naar de Belgische titel. De Hexia Cyclocross is de zesde wedstrijd binnen het G-veldritcriterium van Parantee-Psylos.

De Hexia Cyclocross in Gullegem is al toe aan zijn vijfde editie, met Mathieu Van der Poel als winnaar van de vorige drie edities hebben ze al een grote naam op hun erelijst staan. Afgelopen jaren passeerden verder onder meer Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock en Wout Van Aert de revue. Dit jaar worden opnieuw heel wat toppers aan de start verwacht.

Hetzelfde geldt voor de G-veldrit want om 11.30 uur rijden de G-veldrijders hun Belgisch kampioenschap. Met ongeveer 20 zullen ze aan de start verschijnen, de G-veldrijders met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis. De G-renners krijgen een zwaar parcours van 2.850 m voorgeschoteld. Het parcours bevat twee platte bruggen, een brug met trappen, balkjes, een zandbak, een wasbord, een heuvel en een helling zone.

Gullegem is de zesde wedstrijd in het G-veldritcriterium na de eerdere veldritten in Bredene, Nossegem, Maldegem, Leuven en Boortmeerkbeek. Na deze wedstrijd volgen nog ritten in Meer-Hoogstraten, Kruibeke, Sint-Niklaas en afsluiten doen de G-wielrenners in Oostmalle.