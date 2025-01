Belgisch kampioen Eli Iserbyt triomfeert in GP Sven Nys

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen Cibel Clementines) heeft woensdag de Grote Prijs Sven Nys in Baal op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen verstevigt met winst in deze vijfde manche van de X20 Badkamers Trofee veldrijden zijn leidersplaats in de tussenstand.

In afwezigheid van wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), die in laatste instantie afhaakte door pijnlijke ribben, was Iserbyt op en rond de Balenberg de sterkste voor Pim Ronhaar. In de zesde en voorlaatste ronde reed Iserbyt weg van de Nederlander en Emiel Verstrynge, zijn medekoplopers, en diepte de kloof op het zware modderparcours daarna stelselmatig uit. Aan de finish had hij 25 seconden voorsprong op Ronhaar, Verstrynge werd derde op 34 seconden. Toon Aerts viel even later net naast het podium.

Voor Iserbyt is het zijn tweede zege in Baal, na winst in 2023. Vrijdag (3 januari) staat met de Vlaamse Duinencross in Koksijde de zesde van acht manches op het programma. Het was al geleden van 24 november dat de West-Vlaming nog eens het zegegebaar mocht maken. Hij deed dat toen in Antwerpen. “Dat is al een tijdje geleden. Ik moest er vandaag echt wel eerst inkomen. Ik had afgesproken om me zeker op het laatste half uur van deze wedstrijd te focussen. Ik voelde me eigenlijk de eerste twee ronden ook al goed. Op het einde kon ik met een tempoversnelling het verschil maken op de rest, al reden Pim Ronhaar en Emiel Verstrynge best wel een schitterende wedstrijd”, gaf Eli Iserbyt mee.

Iserbyt kon na de beklimming het verschil maken. “Ik had vandaag weer net iets meer kracht in mijn linkerbeen. Op de ‘krachtstukken’ kon ik hierdoor een kloof slaan. Ik ben heel blij. Zeker voor onze sponsor Cibel Clementines die vanaf vandaag nadrukkelijker op ons teamshirt staat. Het nieuwe jaar starten met een nieuwe zege is ook voor hen leuk. Ik ben wel nog altijd niet honderd procent in orde. Ik blijf sukkelen met die blessure, maar deze overwinning maakt enorm veel goed. Ik keek als kleine jongen altijd naar deze wedstrijd op televisie en die cross was ook een reden waarom ik veldrijder werd.”