Aurelio Vanluchene (10) won al drie keer bij U12: “Ik probeer te leren uit internetfilmpjes”

Drie overwinningen staan er achter de naam van Aurelio Vanluchene (10), actief bij de U12. De laatstejaarsminiem zegevierde in Kontich, Lichtervelde en Langemark. Vorige week werd hij nog tweede in het Oost-Vlaamse Hamme.

Jong geleerd is oud gedaan. Aurelio Vanluchene begon al te crossen bij de nevenbond LRC, de Landelijke Recreatieve Crossers. “Bij die federatie hebben ze een G-categorie voor kinderen jonger dan acht jaar”, verduidelijkt vader Stijn Vanluchene. “Hij ging daar van start. Technisch is mijn zoon redelijk goed. Misschien een gevolg van het feit dat hij zo vroeg op de fiets sprong.”

Toen was dat nog op een gewoon koersfietsje. Intussen heeft hij een echte crossfiets. En probeert hij zich bij te scholen. “Ik kijk veel naar filmpjes van andere crossers”, bevestigt Aurelio, die in Machelen in het vijfde leerjaar zit. “Filmpjes van Matteo De Clercq onder meer, maar ook van Wout van Aert. Die probeer ik grondig te bestuderen om eruit te leren.”

Pech

In de sport zit het niet altijd mee. Ook dat mocht Aurelio al ervaren. Vorige zaterdag kende hij een minder aangenaam moment: “Ik was goed vertrokken, maar werd kort na de start in de hekken geduwd. Ik verzeilde helemaal achteraan. Verder dan plaats elf geraakte ik niet meer.”

Aurelio, die de kleuren van Team Dynamic Body verdedigt, blijft crossen tot 5 februari. De veldrit in Emelgem-Izegem wordt normaal zijn laatste deze winter. “Het is de bedoeling dat ik deze zomer vooral mountainbikeproeven rijd. In die wedstrijden komt het ook vaak aan op techniek, dat doe ik het liefst. En is er een wegproef in de regio, dan zal ik die uiteraard ook meepikken.”

(HF)