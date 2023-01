Anzegemnaar Viktor Vandenberghe kroont zich tot Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren: “Feestje op terugweg naar huis”

Viktor Vandenberghe – krak van Anzegem 2022 – is de nieuwe Belgische kampioen bij de jongens junioren. Hij haalde het zaterdag in Lokeren met ruim een minuut voorsprong op Wies Nuyens en Seppe Van Den Boer.

Het lastige parcours, herschapen tot een modderbrij door de vele regen de afgelopen dagen en ook de regenval op zaterdag zelf, zorgde er voor dat twee renners na één ronde een klein kloofje wisten te slaan: Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens. Zij telden vier seconden bonus op Corsus, Van Den Boer en Jamin waren niet ver.

In de tweede rondde ontdeed Vandenberghe zich van Nuyens, Corsus had het moeilijk en slaagde er niet in om op te schuiven naar voren. Vooraan dook Vandenberghe de derde ronde in met 22 seconden bonus op Nuyens, Corsus was nog iets verder.

Uiteindelijk zou de topfavoriet het eind niet halen en gaf hij op wegens een blessure aan de kuit. Seppe Van Den Boer nam bezit van de derde plaats, maar moest zich nog reppen om die veilig te stellen in het slot na een lekke band.

Vandenberghe dook de slotronde in met een geruststellende voorsprong van 50 seconden op Nuyens en soleerde naar de Belgische titel, voor Wies Nuyens en Seppe Van Den Boer.

Loopstroken

De voormalige voetballer, hij speelde op het middenveld, wreef zich zaterdagochtend in de handen toen hij het parcours in Lokeren zag. “Het was helemaal anders in vergelijking met de verkenning van woensdag”, sprak hij. “Veel meer in mijn voordeel. Door de regen waren er meer loopstroken en ik loop graag. Ik deed dat al veel tijdens mijn voetbalcarrière en ben dat blijven onderhouden in het veld, al had ik natuurlijk nooit verwacht dat ik hier Belgisch kampioen zou worden.”

Topdag

Want nerveus was hij wel. Hij schoot als eerste uit de startblokken, maar dat bleek een valse start. “Ik zag flitsen en plots was ik te snel weg”, zei hij daarover. “Gelukkig zonder erg (er bleek iets fout met de startlichten, red.). Daarna kregen we een tweede kans en kon ik snel opschuiven. Maar ook niet te snel, want dat is een fout die ik soms maak. Al snel reed ik voorop met nog enkele anderen en in de tweede ronde was enkel Wies nog bij mij. Ik versnelde, sloeg een klein gaatje en reed daarna steeds verder weg. Ik had echt een topdag. Ongelooflijk. Volgend jaar ben ik belofte (bij Pauwels Sauzen-Bingoal, red.) en zal ik die trui niet kunnen laten zien. Maar ik hoop me dit jaar nog in de kijker te rijden, en hopelijk nog eens te winnen. Het WK? Neen, daar denk ik nog niet aan, de tegenstand is dan ook groter. Laat me eerst genieten van deze titel.”

Vandenberghe zag zich ook dik gesteund worden door z’n supporters. “Ze zijn met een bus naar hier afgereisd en waren luid aanwezig”, stelde hij. “Het zal straks een feestje worden op de terugweg naar huis.”