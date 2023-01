Anthony Taveirne: “Profs in peloton zijn extra motivatie”

Deze tijd van het jaar is er elk weekend wel ergens aan onze kust een strandrace te bespeuren. De discipline groeit in populariteit, ook bij profrenners. Anthony Taveirne uit Brugge is een vaste waarde in het peloton en werd vorig weekend dertiende in Middelkerke. Ondanks zijn dertiende plaats had de renner van Rpaswork Drone-Solutions in Middelkerke met pech af te rekenen.

“Door kettingproblemen raakte ik achterop. Ik zat nog goed vooraan toen het gebeurde, maar gelukkig kon ik bij een groep blijven die achter de twee koplopers zat”, aldus Taveirne. “In een strandrace is achteropraken dodelijk. De manier van koersen en de weersomstandigheden zorgen er zo goed als altijd voor dat je niet meer in koers raakt. Een dertiende plaats is dus zeker niet slecht. We mogen ook niet vergeten wat we allemaal moeten overhebben voor de koers, zelfs op amateurniveau.” De opofferingen die Taveirne aanhaalt, maakt hij wel met volle overtuiging. “Dit jaar heb ik een nieuwe job gezocht, deels ook voor het wielrennen. Ik werk nu vroeg in de ochtend waardoor ik in de namiddag ruimte heb om te trainen. Ik ben mijn werkgever ook heel dankbaar voor de flexibiliteit die hij aan de dag legt. Dat heeft mij de mogelijkheid om de sport op een goede manier te kunnen blijven beoefenen.” En dat is nodig, want de strandraces blijven groeien in niveau. “Er zijn nu veel profs terug te vinden in het peloton. Dat is op zich wel leuk en ook een extra motivatie. Als je dan soms tussen grote namen kan rijden, geeft dat wel voldoening. Op het laatste moet je ze misschien wel laten gaan, maar het blijft een ervaring op zich.” Het BK in Bredene was het nieuwste bewijsstuk dat profwielrenners de weg naar het strand vinden. “Ik werd uiteindelijk 31ste in een veld met 24 profs. Dat was voor mij mooi meegenomen, ook al had ik ook wat pech.” (LR)