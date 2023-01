Alessio Dhoore (24) werd in 2013 Belgisch kampioen veldrijden in Mol: “Geen spijt van keuze om te stoppen”

Dit weekend vinden in Lokeren de Belgische kampioenschappen veldrijden plaats. Tien jaar geleden veroverde Alessio Dhoore in Mol de driekleur bij de eerstejaarsnieuwelingen, maar al in 2016 hing de West-Vlaming zijn fiets aan de haak. “Ik heb nog altijd geen spijt van mijn beslissing.”

Op 12 januari 2013 kroonde de 14-jarige Alessio Dhoore uit Assebroek zich aan het Zilvermeer in Mol tot Belgisch kampioen veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen. Een complete verrassing was dat niet, want de talentvolle Bruggeling had de jaren ervoor bij de aspiranten al voldoende flitsen van klasse laten zien.

“Maar in tegenstelling tot de jaren ervoor stond ik niet als topfavoriet aan de start van het BK”, herinnert Dhoore zich. “Ik had de voorbereiding anders aangepakt. Daardoor had ik net iets minder stress, al kwamen er de nacht ervoor beelden in me op waarin ik mezelf die Belgische titel toch zag pakken. Alles kwam zowaar ook uit. Het was de perfecte dag en de perfecte wedstrijd. Al tijdens de opwarming voelde ik dat het goed zat. Het parcours in Mol lag me trouwens, want ik kon goed door het zand rijden. Tijl Pauwels en Alex Colman, intussen prof, stonden mee op het podium.”

Wel even gedroomd

We vragen Dhoore of hij nog ooit naar Mol teruggekeerd is. “Neen, nooit meer”, glimlacht hij. “Ik ben er wel nog eens in de buurt gepasseerd, toen ik in de streek een cross moest rijden. Mol blijft wel het mooiste moment uit mijn carrière als veldrijder. Het is iets dat bijblijft, zeker de dag zelf. Drie jaar lang was ik de topfavoriet op een BK, en telkens was het net niet. Maar die dag lukte het wel. Natuurlijk droomde ik na die titel van een carrière als prof, maar het is nu eenmaal anders uitgedraaid. Ik zou het nu niet anders aanpakken. Ik heb van niets spijt.”

Dhoore maakte destijds deel uit van de jeugdploegen van Telenet-Fidea en Vastgoedservice. Zo was hij onder meer ploegmaat van Eli Iserbyt en Wout van Aert. Verhalen deden toen zelfs de ronde dat die laatste serieus onder de indruk van Dhoore was.

“Bij Vastgoedservice trainden we elke woensdag op een vast parcours in Langdorp, maar de week van de cross in Zonhoven trokken we naar het wedstrijdparcours. Wout kreeg mij er toen niet af en zei: straf dat je kan volgen. Dat zijn woorden die bijblijven. Dat Wout zo’n kampioen werd, is voor mij niet zo’n grote verrassing. Ik ken niemand anders die zo’n trainingsbeest is. Kijk maar vanwaar hij komt. Als jeugdrenner hing Wout nog tussen zijn kader, omdat hij zo klein was. Maar nu zie je wat voor een atleet hij is geworden. Ik doe mijn hoed af voor hem”

“Toen Van Aert mij niet kon lossen, vond hij dat heel straf”

Na zijn Belgische titel behaalde Dhoore nog enkele mooie resultaten. Als tweedejaarsnieuweling veroverde hij zilver op het BK (na Jappe Jaspers). Als nieuweling won hij onder meer in Hofstade, Ruddervoorde en Zonhoven, als junior was Dhoore aan het feest in Bredene en Leuven.

Daarnaast werd de toenmalige Assebroeknaar als junior door bondscoach Rudy De Bie vier keer meegenomen naar een internationaal kampioenschap: het EK in Lorsch (achtste), het WK in Tabor (27ste), het EK in Huijbergen (14de) en het WK in Heusden-Zolder (40ste). Tot Dhoore in de lente van 2016, enkele maanden voor zijn eerste winter als belofte, zijn afscheid aan de wielersport aankondigde.

“Mijn ouders zijn in die periode uit elkaar gegaan, wat zeker een rol heeft gespeeld. Maar eigenlijk reed ik al mijn volledige juniorenperiode rond met de gedachte te willen stoppen, alleen durfde ik dat niet luidop te zeggen, omdat ik de mensen die altijd voor mij kwamen supporteren niet wilde ontgoochelen. Tijdens de week ging het goed, maar in het weekend blokkeerde ik. Ik wist dat ik het kon, maar toen het moest, lukte het niet. Ik weet niet wat de reden was. Ik stond aan de start om te winnen en toen ik merkte dat een zege er niet inzat, blokkeerde ik.”

Klusjes- en tuinman

Dhoore werd prompt motorcrosser. “Maar ook daarmee ben ik nu even gestopt, want tijdens corona waren er geen wedstrijden en heb ik mijn motor verkocht. Door mijn job als zelfstandig klusjes- en tuinman heb ik ook niet veel tijd over om te sporten”, vertelt Dhoore, die samen met zijn vader en verloofde Kimberly Silversmet in Sint-Joris-Beernem woont. “Ik heb haar op de motorcross leren kennen en durf gerust te zeggen dat het een schatje is. (lacht)”

Dit weekend zal Dhoore misschien voor zijn tv plaatsnemen om het BK te bekijken. “Soms volg ik het nog eens, zeker als het een cross is die me vroeger zelf ook lag. Maar ik ben zeker geen fanatieke supporter.”

“Wie er bij afwezigheid van Wout van Aert Belgisch kampioen zal worden? Ik denk toch dat Eli Iserbyt een serieuze kans maakt. Het WK in Hoogerheide, waar ik zelf ook ooit gereden heb, is dan weer een parcours op maat van Van Aert. Maar Mathieu van der Poel presteert daar natuurlijk ook altijd goed. Het zal een mooie cross worden.”