Alessio De Maere bereidt zich in het veld voor op het wegseizoen

Na een korte break zit Alessio De Maere (Dovy Keukens-FCC) al opnieuw op de fiets. Deze maand begon de renner uit Gistel aan zijn minicrosscampagne ter voorbereiding van het volgende wegseizoen.

De Maere werkte al een handvol crossen af in binnen- en buitenland. De voorbereiding op het veld was minimaal, maar de Gistelnaar is wel tevreden over hoe het nu loopt. “Het gaat best goed en het is een leuke afwisseling. Het begon voor mij ook allemaal in het veld. Dit blijft eerst en vooral een goede voorbereiding op het wegseizoen, maar je wil natuurlijk wel altijd je beste beentje voorzetten”, legt hij uit. “In het verleden voelde ik dat ik wat snelheid tekort kwam, wat kracht op de rechte stukken. Dat is ondertussen veel beter, al is het technisch voor mij nu wat lastiger.”

Kleine operatie

De voorbije weken was De Maere terug te vinden in enkele buitenlandse crossen, zoals in Frankrijk en Luxemburg, een bewuste keuze. “Hoewel de focus op de weg blijft, wil ik toch competitief voor de dag komen. Ik start zonder punten sowieso al achteraan. Als het deelnemersveld in België dan uit een vijftig- à zestigtal renners bestaat, is de kans klein dat je ooit de kop van de koers ziet. In het buitenland is het aantal deelnemers kleiner. Meedoen in de kop van de wedstrijd geeft een beter gevoel en dat is ook belangrijk in deze periode.”

Na 21 december verdwijnt De Maere opnieuw uit het veld. “Ik las nog een korte break in voor ik weer op de weg begin te trainen. Er zijn enerzijds de examens en anderzijds onderga ik een kleine operatie aan het neusbeen. Ik heb al lange tijd last, zo lukt tegelijk ademen en drinken op de fiets mij bijvoorbeeld niet. Dat zou binnenkort verholpen moeten zijn”, klinkt het hoopvol. (LR)