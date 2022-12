“Afscheid lang meegedragen”

Ook al werd Nicky Degrendele vier jaar terug in Apeldoorn wereldkampioene keirin, een sprintcultuur hebben we in ons land niet. Daar kan Thibo Destatsbader (22) over meespreken.

In 2019 brak hij zijn sprintcarrière af. “Heb je in Frankrijk, Engeland of Duitsland in de snelheid een beetje talent, dan soigneren ze jou”, weet Destatsbader. “Met Stéphane Wernimont als coach had ik bij de junioren altijd een goeie band. Bij de overstap naar de elites kreeg ik het gevoel dat Peter Pieters, de toenmalige bondscoach, niet in de sprint geloofde. Omdat Ayrton De Pauw (de Oost-Vlaming haakte intussen ook al een hele tijd af, red.) niet kon, ging ik mee naar een sprinttoernooi in het Zwitserse Aigle. Ik heb me daar geamuseerd, maar nadien moest ik iedere training overgeven. Na diverse onderzoeken kreeg ik het advies drie maanden in te binden. Toen ik hervatte, had ik het gevoel weer nieuweling te zijn.”

Dus haakte Destatsbader af. Hij startte in Kortrijk studies energiemanagement en studeert afwisselend in Nederland en België. Zijn stage gaat hij in Colombia doen. “Dan ga ik proberen om de piste in Cali te bezoeken”, glundert de Lendeledenaar. “Ook al zit ik nog enkel op mijn mountainbike, de baansport laat me niet los. Op mentaal vlak heb ik het afscheid van de sport lang meegedragen.”