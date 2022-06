Veel volk op herdenkingskoers in Wevelgem voor renner Joren Toucquet die hartfalen niet overleefde

Het is al drie jaar geleden dat renner Joren Toucquet op vakantie een hartfalen niet overleefde. De laatste koers die hij reed was die op de Wijnberg. Broer Jelle organiseerde op zondag 5 juni de tweede Ride for Joren. En jammer genoeg eerde de koers niet alleen Joren, ook Cedric Baekelandt werd eer betoond. Hij overleed in maart van dit jaar ook door hartfalen.

“Het is een beetje beangstigend” vertelt Jelle, “Joren was fan van Michael Golaerts, Cedric was fan van Joren. Hopelijk volgt er niet nog iemand. Joren werd prof in het Team van Veranda’s Willems op 22-jarige leeftijd. Hij reed heel wat wedstrijden vooral in Vlaanderen en was een gewaardeerd ploegmaat die zijn kansen opofferde voor anderen.”

“Toen hij zich onwel voelde na een wedstrijd werden hartproblemen vastgesteld. Joren en familie vertrokken gerust op vakantie, een operatie was gepland. En op een morgen stopte zijn hart met kloppen. Reanimeren hielp niet meer. De verslagenheid was totaal. Om zijn broer te herdenken, organiseert Jelle voor de tweede keer deze Ride for Joren.”

Zeer tevreden

“We zijn zeer tevreden. Er is veel publiek opgedaagd, de renners zijn er, de ploeg van Joren is aanwezig. We hebben voor deze editie extra aandacht besteed aan de sponsors, want zonder hen was deze koers er niet. We hebben een risico genomen met ook het provinciaal kampioenschap voor aspiranten te organiseren. Het weer is gelukkig nog meegevallen.”

“Het was super om al die jonge gasten en hun supporters te zien.” Jos Deleu is een koersvader en is ook positief. “Het is een mooie organisatie. Er komt heel wat bij kijken voor jonge renners en hun ouders, en het is indrukwekkend als je ziet welk materiaal die jonge gasten al mee hebben.”

Franky Verbrugghe wil er ook bij zijn: “Ik ben zelf een wielerfanaat, ik rijd zelf met de groep De Trappers. Ik heb Joren nog gekend en ging regelmatig kijken. Zijn ouders zijn ook heel sympathieke mensen. Het is prachtige organisatie.”

Hoge snelheid

De koers zelf is er een voor elite zonder contract en beloften. Er worden plaatselijke ronden gereden en de snelheid is hoog. Ongeveer elke drie minuten passeren de renners aan de meet waar de VIP-bezoekers de premies de hoogte injagen.

Ondanks verschillende pogingen draagt geen enkele ontsnapping ver. Er wordt gespurt en Julien Van den brande is de winnaar, voor Joseph Sutton, een Brit en Jasper De Laat, Nederlander. “Na deze geslaagde editie kijken we al vooruit naar volgend jaar. Het doet echt deugd dat zoveel mensen hier waren voor Joren.” besluit Jelle, om snel met de afbraak te beginnen.

(HV)