Tweede coureur bij de familie Demuynck: “Koen mindert een beetje, Thor bouwt zachtjes op”

Heel veel koers, een klein beetje voetbal. Ten huize Koen Demuynck (43) staat veel in het teken van sport. Na een nieuwe operatie aan de knie zit papa toch weer op de koersfiets. Ook zijn zevenjarige zoontje Thor koerst. Maar bij SV Oostkamp trapt hij ook tegen een bal.

De rechterknie van papa Koen blijft zorgen baren. Hij onderging in 2021 al eens een ingreep aan dat gewricht. Vorige zomer kreeg hij weer last. En vreesde hij zelfs te moeten stoppen met koersen. Niettegenstaande de goesting nog helemaal niet weg was en is. Wat ook nu weer blijkt.

Meer dan een half jaar nadat hij door kniepijn uit competitie stapte gaat Koen Demuynck weer koersen. “Nog eens proberen”, benadrukt hij. “Eigenlijk zou ik een nieuwe knie moeten krijgen, maar dokters vinden dat ik te jong ben voor een knieprothese. Dus onderging ik vorige zomer een nieuwe operatie.”

Op de rollen

Zijn gehavende rechterknie werd opgekuist. Scherpe kantjes van losgekomen kraakbeen werden verwijderd. In september 2024 zat hij opnieuw op de fiets. En deze winter probeerde hij een degelijke voorbereiding af te werken.

“In deze periode train ik vooral op de rollen”, verduidelijkt de trouwe pion van Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel. “Als het koud is, is buiten trainen niet zo goed voor mijn knie. Zolang de temperatuur niet boven de vijf graden stijgt blijf ik binnen. Is het weer beter, dan probeer ik wat kilometers buiten te doen. Momenteel is het probleem met mijn knie doenbaar. Afwachten hoe het gaat als ik dat gewricht tijdens een koers belast.”

“Ik zal pas in de koers merken of het nog lukt om mijn knie extra te belasten” – Koen Demuynck

Op 22 juni 2024 reed Demuynck zijn laatste wedstrijd. In Zerkegem moest hij enkel de duimen leggen voor Stijn De Bock. De Oost-Vlaming, gewezen kampioen van België bij de elite zonder contract, hing eind vorig jaar de fiets aan de haak. In de eindsprint in Zerkegem ging het voor

Demuynck fout.

“Vorige winter had ik al veel miserie met mijn rechterknie”, blikt de veertigplusser terug. “Eens het seizoen bezig, ging het redelijk goed. Ik reed wat finales. De spurt om de overwinning in Zerkegem deed mijn knie geen goed. Wellicht heb ik hem daar een beetje geforceerd.”

Versleten knie

Zodat een operatie zich opdrong. Intussen voelt Koen Demuynck, in 2023 nog winnaar van een interclub in Wingene, zich klaar om een comeback een kans te geven. “In het seizoensbegin ga ik enkel bij nevenbond LWU koersen”, vertelt hij. “Wellicht in maart en april. Afhankelijk van hoe het gaat zal ik nadien overstappen naar de elite 2. Mijn conditie zal zeker goed zijn, daar ben ik van overtuigd. Het probleem met mijn rechterknie is niet helemaal weg. Het knaagt een beetje. Voorlopig is het draaglijk. Ik zal pas in de koers merken of het nog lukt om mijn knie extra te belasten.”

En zeggen dat Koen Demuynck door knieletsels in de koers belandde. Vroeger deed hij veel atletiek en powerlifting. Met beide sporten is hij moeten stoppen. In 2008 begon hij te koersen. “Intussen is mijn knie helemaal versleten”, geeft hij mee. “Artrose in de vierde graad. Ik kan niet stilzitten, ik moet mezelf kunnen uitdagen. Dus ben ik blij dat ik nog kan koersen.”

Twee zeges

Nu ook zoontje Thor een actief sporter werd zal Koen Demuynck heel weinig tijd hebben om stil te zitten. De zevenjarige knaap speelt voetbal bij de jeugd van amateurclub SV Oostkamp. Voetballen combineert hij met koersen en crossen. “Ik heb thuis niets anders gezien dan koers”, prevelt Thor. “Dus wou ik dat ook eens proberen. Het gaat goed, want ik heb al twee keer gewonnen.”

Uiteraard motiveert dat om voort te doen. “Papa mindert een beetje, ons zoontje bouwt zachtjes op”, lacht Koen Demuynck. “Thor doet het goed. Bij de Wielerbond slaagde hij erin om twee keer te winnen. En in de crossen van nevenbond LRC trekt hij zijn plan. Vooral volgende winter wil hij er iets van maken. Dan zal hij in de categorie G een van de oudsten zijn. Op die jonge leeftijd maakt een jaartje veel verschil. Vanaf de maand mei zal hij ook enkele wedstrijden op de weg rijden. Maar hij voetbalt ook bij de U8 van Oostkamp.”