Twee nieuwe coronagevallen bij Quick.Step Alpha Vinyl

Quick-Step Alpha Vinyl moet al na een dag in de Tour afscheid nemen van sportdirecteur Tom Steels. De voormalige topsprinter testte positief op corona, zo bevestigt de ploeg vrijdagavond. Zaterdagmorgen meldde Het Laatste Nieuws dat ook persverantwoordelijke Phil Lowe een positieve coronatest aflegde.

(BLG)

We are sorry to announce that sports director @SteelsTom will leave #TDF2022 after being tested positive for Covid-19.



He will be replaced in the team car by @DavideBramati.