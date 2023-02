Twaalfde editie GP Jean-Pierre Monseré krijgt hertekend parcours met start in Ichtegem

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré zit in een gloednieuw jasje. De wielerwedstrijd, die op zondag 5 maart plaatsvindt, start dit jaar in Ichtegem. De renners rijden onder ander enkele keren door het bedrijf Sadef om uiteindelijk langs de Roeselaarse vaart te sprinten voor de overwinning. De eindstreep ligt aan de firma Maselis, de komende vijf jaar de hoofdsponsor van het wielerevenement.

Een naamsverandering en een nieuwe start-en finishplaats. Voor de twaalfde editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, die voortaan de Maselis Grote Prijs Jean-Pierre Monseré heet, zijn er verschillende nieuwigheden. Waar de voorbije jaren de start in Hooglede lag, starten de renners op zondag 5 maart vanuit Ichtegem. “Daar brengen we een eerbetoon aan Richard Depoorter. Dit jaar herdenken we dat hij 75 jaar geleden overleed”, aldus schepen van sport Tina Ledaine (Liberaal 2018). Net zoals Roeselare wil Ichtegem zich profileren als een echte wielergemeente. “We hebben al verschillende wielerwedstrijden en we gaan graag deze samenwerking aan om de komende drie jaren de start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré mee te organiseren.”

Traject door bedrijventerrein

Van Ichtegem gaat het een eerste keer richting Roeselare. Daarna volgen nog drie ronden met passages door onder andere Ichtegem, Hooglede en Roeselare. “Sadef toonde zich de voorbije jaren een trouwe sponsor. Dit jaar rijden de renners over een traject van enkele honderden meter over het bedrijventerrein van de firma. Daar zal op de dag van de wedstrijd ook van alles te doen zijn”, aldus Rino Vandromme, voorzitter van de organisatie.

Terwijl de renners de voorbije jaren langs de Beversesteenweg spurtten voor de overwinning, wordt er dit jaar gekozen voor een nieuwe finishplek. Die ligt langs het kanaal in Roeselare, vlakbij de firma van hoofdsponsor Maselis. “Een lange laatste rechte lijn. Het parcours blijft ongeveer hetzelfde als de voorbije jaren. Enkel de laatste kilometers van elke ronde zijn anders”, aldus Rino. Hij is erg verheugd dat Maselis zich engageert om zich de komende vijf edities de wedstrijd te steunen. “Dankzij de trouwe sponsors en het feit dat de wedstrijd op televisie wordt uitgezonden, kunnen we met onze koers uitgroeien tot een vaste waarde.”

KOERS gratis te bezoeken

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré is een eerbetoon aan wijlen wielerlegende Jean-Pierre Monseré, de Roeselarenaar die wereldkampioen werd, maar op jonge leeftijd omkwam bij een ongeval. “Op de dag van de wedstrijd is ons museum KOERS gratis te bezoeken. Daar zijn tal van objecten en informatie te vinden over wie Jempi was”, aldus de Roeselaarse schepen van sport José Debels (CD&V). Ook de Roeselaarse reus Jempi maakt op de wedstrijddag zijn opwachting.