Tuimelaere Classic is dit jaar ook West-Vlaams kampioenschap

Op zondag 20 augustus organiseert wielerclub De Blauwe Tornado’s de tweede editie van de Tuimelaere Classic, een wielerwedstrijd in de wijk. De wedstrijd telt dit jaar eveneens als het West-Vlaams kampioenschap binnen de Landelijke Wielrijders Unie (LWU). De winnaars van de verschillende wedstrijden krijgen hun trui en bloemen wel van een heel opmerkelijk bloemenmeisje. Anna Grymonprez, die enkele dagen later haar 101ste verjaardag viert, wordt opnieuw ingeschakeld.

Op wijk De Tuimelaere, vlak bij de grens van Moorslede met Roeselare, is het goed leven. “We hadden hier inmiddels al drie eeuwelingen”, aldus wijkbewoner Chris Vynckier. Anna Grymonprez viert binnenkort haar 101ste verjaardag. Anna woont al heel haar leven in de Oude Heirweg. Het is ook daar dat de Blauwe Tornado’s, een groepje wielervrienden, op zondag 20 augustus de tweede editie van de Tuimelaere Classic organiseren. “Voor onze eerste editie schakelden we Anna in als bloemenmeisje. Het is onze bedoeling om dat ook dit jaar, enkele dagen voor haar 101ste verjaardag, opnieuw te doen. Anna is een monument op onze wijk. Op de dag van de koers zet zij de renners in de bloemetjes, maar zetten we eigenlijk ook haar in de bloemetjes”, aldus Chris.

De Tuimelaere Classic is een wielerwedstrijd die valt binnen de nevenbond LWU, de Landelijke Wielrijders Unie. Op zondag 20 augustus staan er in totaal vier koersen op het programma. “We delen de 150 à 250 deelnemers in vier reeksen in. Dit volgens leeftijd.” Hoewel het evenement nog maar aan haar tweede editie toe is, is de Tuimelaere Classic dit jaar al het West-Vlaams kampioenschap. “En we mikken op meer. We hopen in de toekomst ook het Belgisch kampioenschap naar de wijk te halen.”

Zomerbar

Het evenement start om 12.15 uur. Dan rijden de oudste renners en de dames hun wedstrijd. Het startschot van de laatste wedstrijd wordt om 16.20 uur gegeven. “In het kader van ons evenement richten we ook een zomerbar in. Supporters kunnen er vanaf 11 uur terecht voor drankjes en broodjes.” (Bert Feys)