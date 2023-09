Torsten Demeyere eindigt seizoen met Ronde van Turkije

Het seizoen loopt stilaan op zijn einde en dat is voor Torsten Demeyere niet anders. Het seizoen afsluiten doet hij normaal gezien volgende week in de Ronde van Turkije, waar er misschien wel eens een kans is om individueel een mooi resultaat te behalen – naast uiteraard het voorbereiden van de sprint voor kopman Timothy Dupont.

Na de lastminuteafgelasting van de Ronde van Marokko – terwijl de renners al ter plaatse waren zag Torstens programma er de afgelopen week net iets anders uit. In de plaats van een achtdaagse ronde, moest hij genoegen nemen met enkele plan B-wedstrijden.

“Dat liep eigenlijk niet zoals gepland, maar ik had me natuurlijk op een heel ander type koers voorbereid”, aldus de pion van Tarteletto-Isorex.

Uitschieter

Zondag 1 oktober wil Torsten zich nog eens bewijzen in de GP Jules Van Hevel in Ichtegem, woensdag 4 oktober in de profwedstrijd van Zele en tot slot nog in de achtdaagse Ronde van Turkije. In tegenstelling tot de Tour of Qinghai Lake in China – waar hij met zijn team een heel mooie collectieve prestatie neerzette – zal het nu niet meteen aan hem zijn om de wedstrijd te controleren. “Er zullen meer Worldtourploegen zijn, zij zullen eerder het werk doen. Als het natuurlijk richting een sprint gaat, dan zullen wij er wel voor moeten zorgen dat onze kopman Timothy (Dupont) goed afgezet wordt. Maar ondertussen blijf je als renner ook wat frisser wanneer je niet alle kastanjes uit het vuur moet halen, en kan je eens sneller meegaan met een ontsnapping. Ik hoop zeker dat er de komende weken nog ergens een uitschieter in zit voor mij, meestal lukt dat me wel nog op het einde van het seizoen. Het zou het nog completer maken.”

De 25-jarige sportman gaat zeker nog een jaartje door bij Tarteletto-Isorex. “Ik amuseer me in deze ploeg, waar ik de kans krijg om mijn werk als diëtist te combineren met de koers. Doelen stel ik niet meer, omdat je op dit niveau op zoveel verschillende manieren een mooie prestatie kan leveren.” (RRK)