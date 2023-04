Topwielrenners Vandenberghe en De Vylder gehuldigd in gemeentehuis, Huldiging Yserbyt verschuift naar latere datum

Eli Iserbyt, Lindsay De Vylder en Viktor Vandenberghe werden op 28 februari gehuldigd in het gemeentehuis op De Vierschaar in Anzegem. “Deze drie inwoners van Anzegem zetten steengoede prestaties neer en daarom willen wij hen nog eens extra in de bloemetjes zetten. Doordat Iserbyt momenteel in Spanje verblijft, zal zijn huldiging later plaatsvinden”, klonk schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (INZET).

Anzegem is een wielergemeente waar jaarlijks een paar grote wielerwedstrijden passeren. “In de lente- en zomermaanden mogen we heel wat wielertoeristen verwelkomen”, vervolgt schepen Ducatteeuw. “Die wagen zich aan de vele pittige heuvels die de gemeente rijk is zoals Tiegemberg en de Holstraat of aan de kasseistroken zoals de Varent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we een paar goede wielrenners onder onze inwoners mogen rekenen. We hebben uiteraard Sep Vanmarcke, maar ook Eli Iserbyt, Lindsay De Vylder en Viktor Vandenberghe laten van zich horen”

Palmares 2021-2023

De drie wielrenners reden stuk voor stuk een indrukwekkend palmares bijeen de voorbije jaren.

Lindsay De Vylder:

· EK koppelkoers op de baan 2021: zilveren medaille

· WK piste puntenkoers 2022: bronzen medaille

· De zesdaagse van Gent: winnaar 2022

· BK 2023: gouden medaille scratch en puntenkoers

Eli Iserbyt:

EK veldrijden elite 2021: gouden medaille

WK veldrijden elite 2022 en 2023: bronzen medaille

BK veldrijden elite 2023: 4de plaats

UCI wereldbeker klassement 2022: 1ste plaats – 2023: 3de plaats

Superprestige cross elite klassement 2022: 1ste plaats – 2023: 2de plaats

Viktor Vandenberghe:

EK juniors 2021: 4e plaats

BK veldrijden juniors 2022: 4e plaats

BK veldrijden juniors 2023: gouden medaille

UCI wereldbeker klassement 2022: 3de plaats

Mooie erkenning

Viktor Vandenberghe en Lindsay De Vylder vinden het allebei een mooie erkenning van de gemeente. De uit Laarne afkomstige De Vylder ziet het als een appreciatie van gedane prestaties. “Het voelt goed om vanuit Anzegem gesteund te worden”, aldus De Vylder (27) die rijdt voor team Flanders Baloise. “Mijn partner is afkomstig uit Anzegem en we wonen in Ter Schabbe. In de eerste helft van augustus zal ik België vertegenwoordigen in de ploegkoers op het Glasgow baanwielrennen. Ik hoop om ‘podium te rijden’. Ondertussen ben ik zeven jaar bezig met profkoers. Viktor Vandenberghe vind het bijzonder dat je door gemeente gehuldigd wordt. “Het is een stimulans om er verder voor te blijven gaan”, aldus de jonge Vichtenaar Viktor Vandenberghe (18) die momenteel bij Starbikes Bert Containers rijdt. “Zaterdag rijd ik de E3-prijs Harelbeke. Mijn ambitie is om deze koers gewoon uit te rijden omdat het mijn eerste UCI- koers van het seizoen is.”

Fier

Schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (INZET) is verheugd met de prestaties van deze wielrenners. “Ze zijn de sportieve ambassadeurs van de gemeente”, stelt Ducatteeuw (32). “Anzegem ligt aan de voet van de Vlaamse Ardennen en wielrennen zit in het DNA van Onze gemeente. We tellen heel wat wielerliefhebbers en het is dan ook fantastisch om daarin een aantal toppers te hebben. We hopen van harte ze in de toekomst nog veel te mogen huldigen en als schepen van Sport wens ik hen dan ook het allerbeste toe.”

Ook de burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) is fier op de prestaties van dit trio. “We genieten ten volle van de sportieve prestaties van deze dorpsgenoten”, aldus Devogelaere (67). “Ik hoop dat we dat nog vele jaren gaan kunnen doen!” (GV)