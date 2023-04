Tombroek Koerse wil Rollegem op kaart zetten

Op zaterdag 15 april beginnen 150 renners uit 25 wielerclubs aan de zesde editie van de Grote Prijs Tombroek Koerse – Memorial Dany Mistiaen. De Interclub Nationaal voor Junioren U19 vindt plaats in Rollegem en Bellegem en zal ongeveer drie uur duren. De voorbije jaren namen al veel sterke Belgische renners deel aan de rit. Zo fietste Steffen De Schuyteneer in 2022 als eerste over de eindstreep.

De 25 deelnemende ploegen worden om 12.45 uur voorgesteld aan het publiek. Om 14 uur volgt de officieuze start ter hoogte van Café Palace in Rollegem. Na een neutralisatiezone van een kleine drie kilometer begint de koers officieel aan de Bellegemplaats. De renners staat een parcours van 13,2 kilometer te wachten dat ze negen keer zullen afleggen. Dat wil zeggen dat ’t Kruiske ook negen maal beklommen zal worden. Rond 17 uur zullen de deelnemers 116 kilometer in de benen hebben. Dan weten we wie de winnaar van de zesde editie van de GP Tombroek Koerse – Memorial Dany Mistiaen is.

Jeugdkampioenen

“Ik ben een koersfanaat in hart en nieren. Het was altijd mijn droom om een eigen koers te kunnen organiseren”, zegt voorzitter Matthieu Mistiaen. En zo geschiedde: Matthieu en andere wielerfanaten creëerden Tombroek Koerse in 2017. Het bestuur is tevreden met wat ze in korte tijd hebben bereikt, maar ze dromen ook al over de toekomst. “We zijn heel ambitieus. We willen Rollegem echt op de kaart zetten”, gaat Matthieu verder.

De koers is een Interclub voor Junioren U19. Tombroek Koerse kiest er bewust voor om de focus op de jeugd te leggen. “De jeugd van vandaag, dat zijn de kampioenen van morgen. We willen hen voldoende kansen kunnen geven. We zouden graag een vaste waarde worden op de kalender voor die categorie”, vertelt bestuurslid Massimo Van Lancker. Daarvoor zijn ze al goed op weg, want er waren te veel inschrijvingen voor deze editie. “We hebben teams moeten selecteren. Als we geen grens stelden, zouden er een pak meer renners aan de start gestaan hebben”, lacht Massimo. (SV)

Meer info op www.tombroekkoerse.be