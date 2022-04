Tombroek Koerse organiseert Grote Prijs Memorial op 9 april

De eerste wedstrijd die Tombroek Koerse dit jaar organiseert is de Grote Prijs Tombroek Koerse – Memorial Dany Mistiaen, op zaterdag 9 april in Rollegem. “Hij was een man met inzicht en een warm hart voor de club”, klinkt het. Oprichter en bestuurslid Dany overleed in oktober van vorig jaar.

“Na twee jaar stilliggen in het voorjaar schakelden we dit jaar over op een Interclub Nationaal voor Junioren U19”, zegt koersdirecteur David Delva. Samen met Massimo Vanlancker, Dirk Heye, André Desmet en Henny Dubrul maakt David deel uit van de sportieve cel binnen het bestuur. Matthieu Mistiaen uit Aalbeke en zijn moeder Jenny Dierick uit Rollegem vormen de financiële cel.

150 renners

Op 9 april om 12 uur is er ploegvoorstelling op het podium. Start en aankomst van de koers van 118 kilometer over negen ronden is voorzien aan café Palace in Rollegem. De koers start om 13 uur. Er zijn 25 ploegen, waaronder twee Franse en een Nederlandse. Er komen 150 renners aan de start.

“We hebben doelbewust nog geen overzeese ploegen gezocht, omwille van covid, want we vreesden dat er een kans bestond dat ze niet zouden mogen overkomen.” De inschrijvingen werden nationaal geregeld en zijn afgelopen. “De top vijftien uit de Beker van België zal aanwezig zijn. Het wordt dus een hoogstaande koers”, zegt David. “Telkens moeten de renners ook de beklimming van ’t Kruiske doen, en er is een bergprijs in de Leuzestraat.”

De wedstrijd wordt ook een Memorial Dany Mistiaen. Dany, de man van Jenny Dierick en de vader van Matthieu Mistiaen, zaakvoerder van café Palace, was een oprichter van de club en nog altijd bestuurslid. Hij overleed in oktober na een slepende ziekte. “Dany was een man van weinig woorden, maar wel een man met inzicht en iemand die de club een warm hart toedroeg”, luidt het bij de bestuursleden.

Vorig jaar in oktober kon de laatste editie van de roadseries voor beloften georganiseerd worden. “Het was een uitgestelde koers van april vorig jaar.”

In samenwerking met de Rollofeesten wordt er in augustus weer een criterium georganiseerd. Dat zal er een voor vrouwen zijn. “We zijn ook aan het kijken om in september eventueel een wedstrijd voor beloften te organiseren, nu café Palace recentelijk het lokaal werd van een fanclub voor de Rollegemse belofte Ramses Debruyne.”

Er is ter gelegenheid van de GP Tombroek – Memorial Dany Mistiaen mogelijkheid om ’s middags aan te schuiven aan een uitgebreide barbecue in het PC in Rollegem. Dat is ter hoogte van de start, aankomst en het podium. Inschrijven kost 25 euro per persoon, aperitief en koffie inbegrepen, en kan in café Palace of via 0476 99 60 58. (Els Deleu)