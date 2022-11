Tom Devriendt rijdt volgend jaar voor Q36.5 Pro Cycling Team: “Zien hoever ik kan komen in de klassiekers”

Tom Devriendt heeft een nieuwe werkgever gevonden. Devriendt, afgelopen seizoen nog vierde in Parijs-Roubaix, verlaat na acht jaar Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux en gaat aan de slag bij Q36.5 Pro Cycling Team. Die formatie geldt als de opvolger van het Qhubeka-project.

Devriendt kijkt alvast reikhalzend uit naar zijn nieuw avontuur. “Het is de start van een nieuw verhaal”, vertelt de Veurnse renner. “Ik denk ook dat het voor mij goed zal zijn om eens in een nieuwe omgeving terecht te komen. Na acht jaar bij Wanty had ik het gevoel dat er voor mij door verschillende factoren nog maar weinig groeipotentieel inzat. Deze stap en deze nieuwe wind komen dus zeker op een goed moment. Het leek me de ideale stap in mijn carrière.”

Vrije rol

Bij de procontinentale formatie zal Devriendt naar eigen zeggen meer voor eigen rekening kunnen rijden. “Normaal gezien zal ik er een vrije rol krijgen en meer mijn eigen ding kunnen doen”, klinkt het. Nadat hij vorig jaar in Parijs-Roubaix vriend en vijand verbaasde door in de vroege ontsnapping mee te gaan en uiteindelijk nog vierde te eindigen, wil hij komend seizoen dan ook vaker meespelen diep in de finale. “Ik heb nog nooit echt de kans gekregen om voor mezelf te rijden, maar dat zal nu normaal gezien wel het geval zijn”, legt hij uit.

Devriendt mikt daarbij vooral op het Vlaamse werk. “Ik wil toch eens zien hoever ik kan komen in de klassiekers, de kasseikoersen en in de grindkoersen. Dat zijn echt wel de koersen waar ik mijn stempel wil drukken.”

Vincenzo Nibali

In de ploeg valt ook de aanwezigheid van Giro-, Vuelta-, en Tourwinnaar Vincenzo Nibali op. Zij het dan niet langer als renner, maar wel als sportief adviseur. Al verandert die aanwezigheid weinig voor Devriendt. “Ik denk niet dat zijn aanwezigheid voor mij veel zal uitmaken. Het is natuurlijk goed voor de ploeg dat hij mee in het verhaal gestapt is, zeker voor jongeren of renners van zijn type, maar ik denk niet dat hij me zal kunnen zeggen hoe ik bijvoorbeeld het best de Omloop van het Hageland aanpak”, lacht hij.