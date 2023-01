Tom Devriendt mag bij Q36.5 Cycling voor eigen rekening rijden

Na acht jaar bij Intermarché-Wanty-Gobert ruilde Tom Devriendt zijn vertrouwde omgeving in voor het Q36.5 Cycling Team. Dat is de nieuwe ploeg van Doug Ryder, de voormalige teambaas van MTN-Qhubeka of het latere NTT Pro Cycling, beter bekend als het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team. Vincenzo Nibali is technisch adviseur en ambassadeur van het merk Q36.5. “Ik mag hier meer mijn eigen kans gaan”, zegt de 31-jarige Devriendt.

Gianluca Brambilla, Matteo Moschetti, Jack Bauer, Tobias Ludvigsson en Carl Fredrik Hagen zijn de bekendste namen uit de ploeg. Tom Devriendt is de enige Belg. Hij heeft een contract van twee jaar bij het team. “Ik voel me hier al goed thuis”, zegt hij vanuit het Spaanse Calpe. “Ik voel dat ik op alle vlakken een stap vooruit heb gezet. Het team is weliswaar geen World Tour en ze waren een jaartje uit koers, maar je voelt aan alles dat ze tonnen ervaring hebben. De omgeving, het materiaal, de logistiek en tal van andere dingen: het is op en top professioneel.”

“Uiteindelijk, of ik nu koers voor een WorldTour-ploeg of een ProTour-team maakt voor mij niet veel uit. Wanty was een paar jaar geleden ook geen World Tour. Wat telt voor mij is de manier waarop je als renner behandeld wordt. Dat bepaalt mijn prestaties, niet de status van een team. Officieel zijn ze op papier geen World Tour, maar ze werken wel als een topteam. Ik was echt verbaasd hoe ze alles aanpakken en ben er heel tevreden over.”

Devriendt won een rit in de Ronde van Oostenrijk (2019) en de Omloop van het Houtland (2017), maar brak in 2022 pas door bij het grote publiek met zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix. “Dat heeft veel voor mij veranderd”, blikt hij nog even terug. “Ik was een jongen die zich altijd wegcijferde, voor een ander reed, maar plots zag het publiek, en ook anderen, dat ik zelf een resultaat kan rijden. De ploeg was ook daarom in me geïnteresseerd, ik mag hier nu mijn eigen kans gaan.”