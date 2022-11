Toekomst van Franse ploeg Eliot Lietaer is onzeker: “Ik heb helemaal nog niet aan stoppen gedacht”

Het elfde jaar van Eliot Lietaer (32) bij de profs is niet zijn beste ooit geworden. Integendeel. En het kan nog erger. De toekomst van B&B Hotels is onzeker. “Jérôme Pineau moet tegen 1 december zijn kaarten op tafel leggen.”

Lietaer heeft naar eigen zeggen één van zijn slechtste jaren ooit achter de rug. “Ik begon goed in de Saudi Tour, waarin ik dertiende werd, maar na afloop testte ik positief op corona en ben ik serieus ziek geweest. Daarna volgde een rugblessure, waardoor mijn voorjaar in het water viel. In mei en juni was ik weer op niveau, reed ik in mijn ogen en een voor mijn doen goeie Dauphiné Libéré, maar door een zware val op het BK liep ik een heupblessure op. Dat, in combinatie met het heel lichte wedstrijdprogramma van de ploeg in het tweede deel van het seizoen, zorgde ervoor dat ik in 2022 maar 33 koersdagen tel. Dat is echt niet veel.”

In het verleden behaalde Lietaer toptienplaatsen in rittenkoersen als de Ronde van Slovenië (2x), Ster van Bessèges (2x), Circuit de la Sarthe, Ronde van Noorwegen, Settimana Coppi e Bartali, Arctic Race of Norway, Ronde van Wallonië, Tour des Fjords en Ronde van Oman. “Maar in de Dauphiné van dit jaar (waarin hij 56ste werd, red.) had ik een beter gevoel dat toen ik in die wedstrijden in de top tien eindigde. Ik denk echt dat ik sterker ben geworden. Hoe verder ik in mijn carrière kom, hoe sterker ik me voel. In 2022 heb ik maar twee rittenkoersen kunnen rijden. Dat is veel te weinig. Het was een gecompliceerd jaar. Mijn grootste nadeel is dat mijn carrosserie niet altijd mee wil. Als je dan één week verliest, ben je als topsporter eigenlijk meteen vier weken kwijt.”

Manager Pineau

Dat is nog niet alles. Hoewel Lietaer bij B&B Hotels-KTM nog een contract tot eind 2023 heeft, oogt de toekomst van zijn Franse werkgever onzeker. Lange tijd deed het nieuws de ronde dat de ploeg van manager Jérôme Pineau een forse upgrade zou krijgen, maar nu moet de ex-renner van Quick-Step in allerijl op zoek naar … geld. Lietaer zucht. “Toen ik de Dauphiné reed, waren ze binnen de ploeg heel euforisch dat er iets groots zat aan te komen. Hogere budgetten, betere renners… Dat is alleen maar positief. In de Tour zou er meer nieuws volgen. Dat kwam er niet. Nu zijn we eind november en is er nog altijd geen nieuws.”

“Vanuit de ploeg wordt er heel weinig gecommuniceerd, maar aan de andere kant blijft hun dagelijkse werking gewoon doorlopen. Ik ga ervan uit dat de huidige werking blijft bestaan, maar ik weet niet of het op de manier zal zijn die ze in gedachten hadden. Dat was niet de insteek die Pineau voor ogen had. Hij had een heel ambitieus project, met als uiteindelijke doel een budgetverhoging. Het enige dat ik weet, is dat de ultieme datum voor de UCI 1 december is. Tegen dan zal Pineau zijn ultieme troeven op tafel mogen leggen.”

Lietaer weet niet goed wat hij er precies van moet denken of verwachten. “Woensdag kregen we het bericht dat de ploeg voor 2023 zo goed als rond is en zal blijven bestaan. Donderdag (gisteren, red.) of vrijdag (vandaag, red.) krijgen we bevestiging. Zelf lig ik sowieso nog onder contract. Ergens is dat een geruststelling, maar toch… Aan stoppen heb ik helemaal nog niet gedacht. 2022 was naar mijn mening het slechtste jaar uit mijn carrière. Ik ben dubbel en dik gemotiveerd om van komend seizoen het beste uit mijn loopbaan te maken.”