Toch weer Beneluxtoer in de Ardooise Stationsstraat

Ardooie wordt opnieuw de aankomstplaats van een etappe in de Beneluxtoer. Na twee coronajaren met gehavende edities, werd de koers vorig jaar van de drukke internationale wielerkalender geschrapt.

Dit jaar is die kalender niet minder druk, maar de 18de editie van de Beneluxtoer (gestart als Enecotoer en Binck Bank toer) gaat wel degelijk door. Ardooie kreeg als klassieke aankomstplaats reeds een datum toegewezen en dit is op woensdag, 23 augustus. De streep wordt in de Stationsstraat getrokken waar doorgaans een massaspurt is.

De eerste rit start in het Nederlandse Lelystad en dit op 21 augustus. De Benelustoer wordt op 27 augustus afgesloten op de vesten in Geraardsbergen. Sonny Cobrelli is de titelverdediger, vooor Mario Mohorie en Victor Campenaert. (JM)