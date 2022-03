Timothy Dupont klaar voor koersen die hem liggen

Door buikgriep gaf Timothy Dupont uit Gistel verstek voor de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Zondag hervat hij in de Dorpenomloop in Rucphen. Daarna komen twee koersen die hem liggen: Nokere en Bredene-Koksijde Classic.

“Tijdens de training van zaterdag voelde ik dat er iets niet in orde was, want mijn hartslag was hoger dan normaal”, verduidelijkt de 34-jarige Dupont zijn forfait voor de koers in eigen provincie. “Zaterdagavond ben ik om 18 uur in mijn bed gekropen, want het licht was helemaal uit. Het voordeel aan buikgriep is dat het rap voorbijgaat. Maandag zat ik al twee uur op de fiets, dinsdag drie uurtjes. Ik maak er een goeie trainingsweek van.”

Die week wordt afgerond met de Dorpenomloop, een 1.2-wedstrijd die door de opleidingsploeg van Bingoal-Pauwels Sauces WB wordt gereden. “Doordat ik ziek werd, was ik niet voorzien voor de Ronde van Drenthe zondag, toch wil ik zo snel mogelijk weer in competitie komen”, benadrukt de sprinter uit Gistel. “Vandaar dat ik in Rucphen meedoe met het Development Team. Inderdaad, de Dorpenomloop is een koers die wel eens op een spurt durft uitdraaien. Intussen is het bijna tien jaar geleden dat ik die wedstrijd reed.”

Weinig vormverlies

Dupont vermoedt dat hij na twee dagen buikgriep niet veel van zijn conditie verloor. Dat wil hij volgende woensdag in Nokere Koerse en twee dagen later in de Bredene-Koksijde Classic tonen. Zes jaar geleden schreef hij de sprint op de kasseitjes van Nokereberg op zijn naam. Hij heeft ook minder goeie herinneringen aan de sprint naar de top van deze Kruisemse puist.

“In de sprint om de dichtste ereplaatsen kwam ik vorig jaar op de kasseien van Nokereberg ten val”, zucht Dupont. “Daar ondervind ik nog altijd de naweeën van. De linkerkant van mijn rug loopt soms vast. Dat wordt regelmatig losgemaakt. Tijdens de dubbel in het openingsweekeinde viel het goed mee. Wat er precies scheelt hebben ze nog altijd niet gevonden. Het is bijna weer Nokere Koerse. Dus al een jaar. Best vervelend dat het zo lang duurt voor het opgelost raakt.”

Goeie prestaties

Nokere Koerse en Bredene-Koksijde Classic doet Timothy Dupont opnieuw met het pro-continentale team. Vorig jaar won Bingoal-Pauwels Sauces met Ludovic Robeet in Nokere. De Waals-Brabander liet zich vorige zondag in de finale van de GP Jempi Monseré eveneens opmerken. Met de steun van de ploegmaats deed hij een stevige gooi naar de overwinning.

“Het vertaalde zich nog niet in de uitslagen, maar de ploeg presteert op een hoger niveau dan vorig jaar”, benadrukt Timothy. “Zondag probeerden ze echt de finale in handen te nemen. De komende wedstrijden zijn van hetzelfde niveau. We zullen dat zeker opnieuw proberen.”