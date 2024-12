Timothy Dupont houdt WorldTour-renners van winst op strand van Bredene

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) heeft zondag De Classic Bredene gewonnen, een beachrace op het strand van Bredene. De wedstrijd kreeg een flink aandeel WorldTour-renners aan de start.

De bekendste naam in Bredene was Europees wielerkampioen Tim Merlier, die de voorbije week nog op het strand was gaan trainen met onder meer ploeggenoot Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen was er zondag in Bredene niet bij, maar Merlier had wel verschillende ploegmaats van Soudal Quick-Step bij zich. Ook Alpecin-Deceuninck bracht een flinke delegatie naar de start.

Toch was voormalig Belgisch beachracekampioen Dupont de renners uit de WorldTour te snel af. De 37-jarige Gistelnaar, eerder deze winter al winnaar op het strand van De Panne, reed een groot deel van de wedstrijd aan de leiding en had na 41 kilometer dertien seconden voorsprong op het nummer 2, Frans strandkampioen Samuel Leroux. Christophe Noppe (Cofidis) werd derde, Merlier achtste.

De overwinning bij de vrouwen ging naar Kimberly Peeters, voor wegrensters Jesse Vandenbulcke en Julie Hendrickx.