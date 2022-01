Timothy Dupont en Grace Verbeke winnen beachrace in Zeebrugge

Zondag had op het strand van Zeebrugge de derde Shifting Gears Beachrace plaats. De wedstrijd over een afstand van 20 of 40 km was met 350 deelnemers volzet.

BROGO Sportevents verzorgde de organisatie van de wedstrijd die openstond voor mountainbikers en beachracers, met start en aankomst nabij de Icarus Surfclub op het strand van Zeebrugge. Er werd bij droog weer en een strakke, frisse bries een nieuw parcours uitgetekend, met een snelle strook langs de waterlijn of met de wind in de rug tussen de pier in Blankenberge en de muur in Zeebrugge. De deelnemers van de 20 kilometer race, zo’n 45 in totaal, reden twee keer de lus. Zij die 40 kilometer fietsten moesten vier keer die ronde doen.

Timothy Dupont

Bij de heren ontpopte er zich al vrij vlug een kopgroepje met Timothy Dupont, Koolskampnaar Emiel Vermeulen en de Fransman Samuel Leroux. Zij werden bij de tweede doortocht vergezeld door onder andere Jens Keukeleire en Tijl Pauwels. Deze groep zou sowieso voor de zege gaan. Het draaide zelfs op een sprint uit waarin Dupont zich als snelste toonde. Hij won in 1u01’15” voor Vermeulen en Pauwels.

“Ik had ondanks dat hier win toch één van mijn mindere dagen deze winter”, analyseert de winnaar zijn wedstrijd. “Het was niet zo plezant fietsen. Op bepaalde stroken werd ik los uit het wiel gereden, maar ik weet uit mijn ervaring dat ik in een strandrace niet mag opgeven. In het begin waren we met drie voorop. Ik voelde toen al dat er niet veel inzat vandaag. Donderdag kreeg ik mijn boosterprik en vrijdag op training verliep het niet echt naar wens en wist toen niet zeker of ik zou starten.”

Uiteindelijk verscheen Timothy Dupont, een maand geleden in Bredene voor de tweede keer in zijn carrière Belgisch kampioen strandracen, toch aan de start.

De wielrenner uit Gistel vertrekt maandag naar Spanje om zich voor te bereiden op de Ronde van Valencia, van 5 tot en met 9 februari.

Grace Verbeke

Keukeleire finishte in Zeebrugge op de vierde plaats. Leroux werd vijfde. De wedstrijd bij de dames werd gedomineerd door Grace Verbeke uit Pittem. Zij won net als vorig jaar, zij het dit keer in 1u07’47”. Julie Hendrickx uit Bredene werd tweede (1u10’41”) en Kimberly Peeters derde (1u12’52”).

Op de 20 kilometer was de winst voor Gilles Burssens voor Jonas Acket en Gianni Vanhooren. Bij de dames was Annelies Hagymasi op de kortere afstand de snelste.

Zaterdag had op dezelfde locatie in Zeebrugge een eerste keer een crossduatlon plaats. Zes leden die toen meededen verschenen ook op zondag aan de start. Steven Glorieux toonde zich in beide wedstrijden de sterkste en mag zich ‘De Bestn van ’t Strange’ noemen.

(ACR)