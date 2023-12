Timothy Dupont: “BK beachracen in Bredene wordt strijd tussen de profs”

Zaterdag vindt voor het tweede jaar op rij in Bredene het BK beachracen plaats. Timothy Dupont, die in Bredene opgroeide, verwacht een hevige strijd. “Er zullen enkele sterke profrenners aan de start verschijnen.”

Timothy Dupont, die tegenwoordig in Gistel woont, is één van de West-Vlaamse profs die al jaren aan beachraces deelneemt. “De wedstrijd in De Panne bestaat al heel lang, maar vooral de laatste jaren is deze discipline nog een stuk populairder geworden”, vertelt de 36-jarige spurter van Tarteletto-Isorex. “De beachraces vormen een leuke uitdaging in de koude winter. Als je in deze periode geen enkel doel hebt, duurt de winter wel heel lang.”

Dupont kroonde zich al twee keer tot Belgisch kampioen op het strand: in 2018 in Middelkerke en in 2021 in Bredene. Ook vorig jaar vormde Bredene al het decor van het BK. Toen veroverde Jordi Warlop de driekleur. “Bredene is een vrij lastige beachrace. Ook omdat we drie, vier keer hetzelfde stuk passeren. Telkens opnieuw moet je daar van het strand, wat het enorm zwaar maakt. De weersomstandigheden maken weinig verschil. Men voorspelt behoorlijk mooi weer voor deze tijd van het jaar (grijnst). We hebben al slechtere omstandigheden gehad om in te koersen.”

Lampaert en co

Een beachrace winnen doe je niet zomaar. “Eigenlijk kan je het vergelijken met een lange proloog: explosiviteit is belangrijk, maar je moet ook kunnen blijven gaan. Ook tactisch komt er wel wat bij kijken. Zelf ben ik daarnaast iemand die heel goed door het zand kan rijden, maar profrenners die erg goed kunnen lopen, kunnen dat voordeel compenseren en lopen op de stukken waar ik door het zand rijd. Als je vroeg moet afstappen en snel loopt, kan je nog veel goedmaken.” Dupont verwacht dezelfde namen als in de voorbije beachraces. “Maar ik heb geen idee wie er zoal aan de start zal verschijnen. Jonas Rickaert is op stage in Zuid-Afrika. Ik veronderstel dat de gasten van Soudal-Quick-Step, zoals Jordi Warlop en Yves Lampaert, er wel bij zullen zijn. Zelf pak ik wat ik mee kan pakken. Dat heb ik in 2023 ook gedaan. Je wint niet zomaar vier UCI-koersen, zeker niet als renner van een kleinere ploeg. Het is mooi dat ik dit op mijn leeftijd nog kan doen. Zolang ik dit niveau haal, ben ik niet van plan om te stoppen”, besluit Timothy Dupont. (TVB)