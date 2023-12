Tim Merlier wint op ijskoud strand van Bredene, Thijs Zonneveld tweede

Tweevoudig Belgisch wielerkampioen Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft zondag De Classic gewonnen, een beachrace op het strand van Bredene. In een chaotische sprint haalde hij het voor de Nederlandse wielerjournalist/renner Thijs Zonneveld.

Het winterweer zorgde voor een zware editie in Bredene: koude temperaturen en een parcours dat werd aangepast door de sneeuwval. De verharde stroken werden om veiligheidsredenen geschrapt, en dus werd er enkel op het strand en in de duinen gekoerst.

Na ruim een uur wedstrijd werd de Nederlandse koploper Jasper Ockeloen in extremis teruggegrepen, en eindigde de beachrace op een chaotische sprint in het zand, waarin Merlier al lopend nog net als eerste over de streep kwam, voor Zonneveld en Ockeloen. Twee weken terug won Merlier ook al de beachrace van De Panne.

Merliers ploegmaat Yves Lampaert finishte als zesde in Bredene, net voor Belgisch kampioen strandrace Jordi Warlop, ook een renner van Soudal Quick-Step. Bij de vrouwen won Grace Verbeke met drieënhalve minuut voorsprong op WorldTour-renster Valerie Demey.