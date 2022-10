Tim Merlier wint herfstcriterium in Oostrozebeke voor Yves Lampaert

De organisatoren van het jaarlijks herfstcriterium mogen zich in de pollen wrijven. Het was een editie om duimen en vingers af te likken. Het bijzonder fraaie gezellige herfstweer lokte honderden wielerliefhebbers naar de feesttent in de Hoogstraat en de vele bierstandjes deden gouden zaken.

De organisatoren konden ook een aantrekkelijke affiche voorleggen met als blikvangers de populaire man uit Ingelmunster Yves Lampaert en de man met de snelle benen Tim Merlier. De uitslag stond een beetje in de sterren geschreven. Nog voor de afloop van de wedstrijd circuleerde de naam van Tim Merlier gretig. Het werd al bij al een nerveuze wedstrijd en bij elke doortocht aan de aankomst had zich een ander groepje losgeweekt, maar die werden een ronde later al ingelopen en vervangen door andere vluchters.

Alleen in de laatste drie ronden traden Tim Merlier en Yves Lampaert uitdrukkelijk op de voorgrond. Zij zouden wel onder elkaar uitmaken wie als eerste over de meet zou komen. Zo geschiedde. De spurt van een kleine groep renners werd makkelijk gewonnen door Tim Merlier voor Yves Lampaert en als derde de lokale renner en eerste jaars belofte Michiel Lambrecht zoon van organisator Francky Lambrecht.

Iedereen tevreden met twee lokale renners op het podium en nu maar even napraten aan een bierstandje want zo hoort op de tweede kermisdag.