Tim Merlier klopt ploegmaats en pakt Belgische titel beachrace in Bredene

Wielrenner Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft zaterdag 30 december de Belgische titel beachrace veroverd op het strand van Bredene. Hij haalde het voor zijn ploegmaats Jordi Warlop en Bert Van Lerberghe.

In een wedstrijd over 52 kilometer namen de renners van Soudal Quick-Step de macht in de voorlaatste ronde, waarin Merlier, Van Lerberghe en uittredend kampioen Warlop een kloof sloegen op de rest. Uiteindelijk haalde Merlier het met beperkte voorsprong voor Warlop. Van Lerberghe werd derde voor Timothy Dupont en Aaron Verwilst. Yves Lampaert kwam niet aan de start door de gevolgen van een Covid-besmetting.

Eerder deze winter won Merlier ook al de strandraces in De Panne en Bredene. De 31-jarige renner is tweevoudig Belgisch kampioen wegwielrennen, oud-ritwinnaar in de Tour en ook bekend uit het crossen, maar boekte nooit eerder een Belgische titel in het strandracen.

(Belga)