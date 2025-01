Tibo Vancompernolle kiest voor wegploeg

Tibo Vancompernolle (18) drukte even de resetknop in. Na de Exact Cross in Kortrijk eind november 2024 bouwde de eerstejaarsbelofte een rustperiode in. Hij hervatte op 3 januari in Koksijde. Niet langer in het shirt van Starbikes-Vistabuild, maar in dat van het DL Chemicals-Experza Cycling Team.

Een 24ste en 30ste plaats in de beloftenveldritten in Lokeren en Hamme deden Tibo Vancompernolle, pas over van de junioren naar de U23, twijfelen. “Ik had geen goed gevoel op de fiets”, blikt hij terug naar november 2024. “Ik kende enkele keren tegenslag. Bovendien is de overschakeling naar crossen van een uur redelijk groot. Zodat ik besliste de stekker er twee weken uit te trekken. Daarna trok ik tien dagen naar Calpe en een week naar Marbella om goed te trainen. Nu zit alles weer goed.”

Zondag 12 januari zal hij in Heusden-Zolder het BK veldrijden voor beloften rijden. Niet meteen met steile ambities. Het lijkt erop dat Vancompernolle z’n aandacht iets meer richting de weg oriënteert. “Interesse van een crossploeg was er niet, dus is DL Chemicals-Experza voor mij een goed team”, benadrukt Vancompernolle. “Een ploeg met een heel mooi wegprogramma. Het zou dus best kunnen dat ik in de toekomst meer op de weg zal koersen.”

Wat niet wil zeggen dat Vancompernolle het veldrijden helemaal verlaat. “Ik vind crossen nog altijd tof, maar wellicht zal mijn programma in het veld in de toekomst wat beperkter zijn”, verduidelijkt hij. “In februari zal ik ook nog Sint-Niklaas en Brussel rijden, maar daarna trek ik met mijn nieuwe ploeg op stage naar Benicasim.”

Wegprogramma

Hoe z’n wegprogramma er zal uitzien is nog niet duidelijk. “Mijn rustperiode is al voorbij”, gaat de student aan de Oudenaardse Wielerschool verder. “Of ik in maart op de weg in competitie kom, zal afhangen van selecties door de ploeg. Mijn laatste wegcampagne bij de junioren verliep best goed. In Wingene kon ik een wegwedstrijd winnen en in de Internationale Driedaagse van Axel droeg ik één dag de leiderstrui van het kasseiklassement. Vroeger was de weg puur voorbereiding op het veldrijden. Dat bekijk ik nu lichtjes anders.”

(HF)