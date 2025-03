Thuiskoers voor Cériel Desal: “Grote kans op massaspurt”

Voor het derde jaar op rij komt Cériel Desal aan de start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Dit seizoen veroverde de pion van Wagner Bazin WB al drie keer een plaatsje in een vroege vlucht. Het wordt zijn handelsmerk.

“Voor mij is dat de beste manier om iets van mijn koers te maken”, benadrukt de 25-jarige inwoner van Roeselare. In de slotetappe van de AlUla Tour reed hij 63 kilometer in het offensief. Ook in de laatste rit van de Tour de la Provence liet hij zich op die manier opmerken. Hij fietste 111 km voorop. In Kuurne-Brussel-Kuurne lukte het opnieuw, circa honderdveertig km in de aanval.

Niet kapot

“Het was niet eenvoudig om in die vlucht te zitten”, blikt Desal terug. “Het was een uur knokken om voorop te geraken. Ergens in de buurt van Oudenhove lukte het om met zeven weg te rijden. Dan waren we snel aan de heuvelzone. Mijn benen waren in orde, dat voelde ik snel. Nadat Tim Wellens was aangesloten, versnelde hij op de Beerbosstraat. Ook al hadden we toen al 170 kilometer in de benen, kon ik aanpikken. Ik kon laten zien dat ik nog niet kapot zat.”

Windstil en droog

Een pluspunt, een bewijs dat het met Desals conditie snor zit. Iets wat hij hoopt te laten zien in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré die zondag om 11.25 uur in Ichtegem start. “Het parcours lijkt mij in een eerste oogopslag een klein beetje veranderd”, gaat hij verder. “Die wedstrijd wordt grotendeels bepaald door de weersomstandigheden. Zoals het er nu naar uitziet wordt het zondag windstil en droog. Dus een grote kans op een massaspurt.”

Zien we Cériel Desal ook zondag in de vroege vlucht? “Als er een man of zeven, acht wegrijdt kan het interessant zijn om mee te gaan”, verduidelijkt de thuisrijder. “Anders wordt de opdracht onze sprinter bijstaan. Dat wordt Pierre Barbier of Sasha Weemaes. Die mannen zijn elkaar een beetje waard. De volledige ploeg in steun geeft hen extra vertrouwen. Het is in dergelijke 1.1-wedstrijden dat zij het moeten doen.”