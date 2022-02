Thomas Joseph heeft met Minerva Cycling Team een nieuwe ploeg: “Dit is zeker geen stap terug”

Gent-Staden van komende zondag wordt de eerste wedstrijd van het seizoen voor Thomas Joseph op Vlaamse wegen. De 25-jarige renner trok na drie jaar de deur bij Tarteletto-Isorex achter zich dicht. Hij komt dit seizoen uit voor Minerva Cycling Team, een gloednieuwe ploeg.

Met de Trofeo Calvia, de Trofeo Alcúdia, de Trofeo Pollença en de Trofeo Playa de Palma reed Joseph die seizoen al vier wedstrijden in Spanje. “Het verliep behoorlijk goed”, steekt Joseph van wel.

“We wisten vooraf dat het een moeilijke opdracht ging zijn, want er was een mooi deelnemersveld aanwezig. Ook het parcours was erg lastig en uitdagend, maar we hebben ons als ploeg enkele keren in de kijker kunnen rijden door mee te gaan in de vroege ontsnapping.”

“Ikzelf heb redelijk anoniem gekoerst. Ik heb het wel een aantal keer geprobeerd om mee te zitten, maar ik ben tevreden. De conditie was goed. Afgelopen week hadden we een ministage in Frankrijk en ook daar had ik een goed gevoel op de fiets. We zijn klaar voor het voorjaar.”

Ambitieus

Joseph begint dit weekend aan zijn voorjaar in Gent-Staden om dan woensdag Le Samyn te betwisten. “Zondag moet ik ambitieus zijn”, weet hij. Ik mag dat niet onder stoelen of banken steken. Ik ga geen ‘zotte’ uitspraken doen, maar de finale kleuren zit er zeker in. We staan met een jonge, maar goede ploeg aan de start. Winnen is altijd moeilijk, maar het wedstrijdverloop moeten we mee kunnen bepalen.”

Niet enkel in Gent-Staden wil Joseph meestrijden voor de overwinning. “Iedereen kijkt natuurlijk uit naar het voorjaar. Ik hoop in orde te zijn, maar de druk ligt erg hoog. Ik hoop gewoon enkele goede resultaten te behalen. Na het voorjaar gaat de riem er eventjes af om dan eind mei weer top te zijn. Er zijn dan veel eendagskoersen in België die me goed liggen. Ik denk maar aan de onverharde wedstrijden als de Antwerp Port Epic en Dwars door het Hageland. Ook op het BK wil ik mezelf tonen.”

Met Minerva Cycling Team heeft Joseph een nieuwe ploeg. Het UCI Continental team bestaat nog maar sinds dit seizoen. Ex-Belgisch kampioen Preben Van Hecke is er ploegleider. Johan Museeuw voert de functie van adviseur uit en zijn zoon, Stefano Museeuw, is een ploegmaat van Joseph bij Minerva Cycling Team. “Ik ben zeer tevreden”, gaat Joseph verder.

“Het is een heel nieuw project waar op korte tijd veel gerealiseerd is. Het is voor mij zeker geen stap terug. We hebben een erg jonge ploeg. Ik ben met mijn 25 lentes, de oudste van de ploeg. (lacht) Ook de combinatie met mijn andere job is leefbaar. Het is een uitstekende ploeg.”

Geen corona

Veel renners zien hun kalender overhoop gegooid worden door Covid-19. Zo moet bijvoorbeeld Dylan Teuns passen voor de Omloop. Joseph is gelukkig nog altijd niet besmet geraakt. “Laten we hopen dat het zo blijft. Ik heb wel veel hinder ondervonden van mijn derde vaccin. Ik ben er een tiental dagen niet goed van geweest, maar van corona ben ik gespaard gebleven. Sommige jongens in de ploeg hadden het wel. Laat ons duimen dat ik gezond blijf.”

(IVDA)